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使用偽造車牌攀升！三重警今年已查獲9件18面 籲別違法

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

國人懸掛偽造車牌違法開車上路明顯攀升，為防止偽造車牌行駛道路致生治安疑慮，警政署今年通令全國警察加強查緝偽造車牌。三重警方表示，今年已查獲9件18面為造車牌案件。呼籲，無論是使用、變（偽）造、販賣偽造車牌皆依偽造特種文書罪送辦，另依道交條例開處最高1萬0800元罰鍰。

三重警方表示，這個月25日凌晨，一名男子開著一輛懸掛偽造車牌的賓士車，於新北市三重區三信路與集賢路口遭轄區警查獲，男子辯稱是因為超速車牌被吊扣，才會上網花了將近1萬元買了二面偽造車牌懸掛，警當場對陳上銬帶回依法究辦。

三重警方指出，為防止偽造車牌恐生治安疑慮，警政署今年通令全國警察加強查緝偽造車牌。從今年1月至8月底三重警於轄內共查獲9件18面偽造車牌案件，除依偽造特種文書罪移送嫌疑人外；另依道路交通管理處罰條例12條1項3款之規定，開處9件計罰9萬7200元罰鍰。

三重警方呼籲，警方已利用各式場合，加強宣達任何非公路監理機關申領的號牌，均屬無效憑證。民眾若涉及使用偽（變）造車牌行駛於道路，除行為人依道交條例第12條開處3600以上1萬0800元以下罰鍰外；製造、販售及使用假車牌均面臨刑法第212條、第216條行使偽（變）造特種文書罪刑責，可處一年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。。

三重警方表示，警方除依傳統模式查緝外，也會落實執行網路（蝦皮、露天拍賣、臉書社團及TikTok等熱門網路社群）巡查蒐報，如發現不法情事定依法查辦，以打擊販賣偽（變）造車牌業者，利用該通路將不法車牌流入市面。

新北市三重警方表示，今年1月至8月底為止已查獲9件18面偽造車牌，依法送辦裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方表示，今年1月至8月底為止已查獲9件18面偽造車牌，依法送辦裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方表示，今年1月至8月底為止已查獲9件18面偽造車牌，依法送辦裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方表示，今年1月至8月底為止已查獲9件18面偽造車牌，依法送辦裁處。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

三重 交通違規 警察

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