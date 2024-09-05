獨／高雄分局長騎警機車照流出…基層酸耍寶作秀 本尊揭原因

高雄警界近來瘋傳一張照片，只見三民一警分局長謝承甫穿制服、騎警用機車趴趴走，腳踏板上放著有Open醬的塑膠袋；有基層酸「分局長耍寶」、「騎警用機車到超商購物也太狂」；本尊謝承甫笑回，照片是時任小港警分局長時，總統大選期間柯文哲到高雄造勢，為了特勤方便，才騎警用機車被拍下，塑膠袋裡裝飲料隨時可供執勤同仁解渴之用。

中央警察大學62期畢業的謝承甫，曾歷任國道公路警察局保安警察隊長，在賴清德總統當台南市長期間，曾任台南市警局婦幼隊長、第五分局副分局長，因此被警界歸為「台南幫」人馬。

謝承甫仕途順遂，後一路從高雄港務警察總隊副總隊長，在高雄市警局督察兼靖紀小組長約半年時間，又調往警政署防治組婦幼安全科科長，後外調高雄市察局小港分局長，現為三民一警分局分局長。

其他分局長是搭公務車、由司機接送，謝承甫卻在總統大選期間騎警用機車執行特勤勤務，基層酸他作秀「有本事天天騎機車巡邏」，對此，個性開朗的謝承甫不以為意說，大選期間，特勤勤務多，騎機車可機動反應，加上眼見不少同仁執勤辛苦，因此買了飲料，隨時可供同仁解渴之用。

上個月28日高雄市三民區某旅館傳出方姓女子陳屍浴缸案，警方初步鑑識，方女身上雖無明顯外傷，但浴室門口地板有數滴血跡，還有擦拭痕跡，床沿也有數滴血跡，謝承甫身為轄區分局長，警方第一時間對媒體稱「初步研判無外力介入，疑心肌梗塞死亡」，後鑑識調查，查出方女的同居顏姓男友疑重嫌將顏逮捕。

當時分局先隱瞞真實凶案案情，凶案曝光後，分局又對外指，親力親為的謝承甫，親自穿防護裝進入凶案現場，因此發現三滴血滴。不過，事後鑑識採證現場不只3滴血跡，而是浴室門外、床沿、門把都有數滴血跡。有基層不以為然，認為凶案現場應交由專業人員鑑識採證，「不相干」人等不應進入，以免破壞跡證為妥。