聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台中車隊改管炸街吵死人 7人拿口罩遮車牌全落網被開罰
台中江姓男子在IG號召夜遊，一共有7名男子、少年響應，眾人卻騎改裝排氣管的機車半夜12點多在大街上製造噪音影響住戶安寧，為規避查緝還拿黑色口罩遮擋車牌，有行經車主目睹囂張行徑錄影PO網，警方比對位置後快速鎖定7人全數通知到案，依違反道路交通管理處罰條例開罰4800元。
台中第四分局指出，民眾拍到南屯區環中路、向上路口，有多輛機車以口罩遮掩車牌，影片PO網後引起熱議，轄區黎明所接獲違規擴大調閱周邊監視器，鎖定相關對象全數通知到案。
警方說，經分析監視器發現該車隊一共有7輛機車，9月1日凌晨自永春南路82巷內集結後，各自拿出預先準備的黑色口罩遮掩車牌才上路，並沿永春路往市區方向，再環中路左轉往北屯。
警方查出，當天是江姓男子（20歲）在IG上發出「有台中人想夜遊嗎？！」限時動態，廣邀社群上不特定民眾共同參與，看到訊息的陳姓、黃姓男子以及少年等6人前往與會，眾人甚至為增加夜遊可看性，就提議拿口罩遮住車牌，想藉此提升趣味性及話題討論度。
未料警方獲報迅速找到人，除比對江男約聚會地點、遮掩車牌違規事實，江被通知到警察局時也坦承當天要去看夜景，自己機車有改管、車牌遮蔽。
警方並依道路交通管理處罰條例第13條機車用口罩遮蓋車牌，使不能辨別其車號，開單最高可處4800元罰額，另車輛改裝排氣管影響行車安全部分，則違反同法第16條，警方也函請監理所、環保局召回（驗車）檢驗開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言