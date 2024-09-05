影／台中車隊改管炸街吵死人 7人拿口罩遮車牌全落網被開罰

台中江姓男子在IG號召夜遊，一共有7名男子、少年響應，眾人卻騎改裝排氣管的機車半夜12點多在大街上製造噪音影響住戶安寧，為規避查緝還拿黑色口罩遮擋車牌，有行經車主目睹囂張行徑錄影PO網，警方比對位置後快速鎖定7人全數通知到案，依違反道路交通管理處罰條例開罰4800元。

台中第四分局指出，民眾拍到南屯區環中路、向上路口，有多輛機車以口罩遮掩車牌，影片PO網後引起熱議，轄區黎明所接獲違規擴大調閱周邊監視器，鎖定相關對象全數通知到案。

警方說，經分析監視器發現該車隊一共有7輛機車，9月1日凌晨自永春南路82巷內集結後，各自拿出預先準備的黑色口罩遮掩車牌才上路，並沿永春路往市區方向，再環中路左轉往北屯。

警方查出，當天是江姓男子（20歲）在IG上發出「有台中人想夜遊嗎？！」限時動態，廣邀社群上不特定民眾共同參與，看到訊息的陳姓、黃姓男子以及少年等6人前往與會，眾人甚至為增加夜遊可看性，就提議拿口罩遮住車牌，想藉此提升趣味性及話題討論度。

未料警方獲報迅速找到人，除比對江男約聚會地點、遮掩車牌違規事實，江被通知到警察局時也坦承當天要去看夜景，自己機車有改管、車牌遮蔽。

警方並依道路交通管理處罰條例第13條機車用口罩遮蓋車牌，使不能辨別其車號，開單最高可處4800元罰額，另車輛改裝排氣管影響行車安全部分，則違反同法第16條，警方也函請監理所、環保局召回（驗車）檢驗開罰。