新竹「恐怖計程車」復出？ 新竹市監理站證實：靠桃園車行

新竹近期網路傳出有輛專載年輕嫩妹、繞路、不放人下車的「恐怖計程車」，司機被檢舉撤照後，近期又被民眾發現換車、換牌重新上路，引起民眾恐慌。新竹市監理站證實，經查詢該計程車是靠桃園的車行。警方也表示，若司機有出現繞路、危險駕駛或不讓人下車妨害自由等行為，請報警處理，警方將依規受理。

據了解，該名孫姓計程車司機有社會、社交障礙的傾向，最早是在新竹巨城附近載客，卻鬧出專載年輕嫩妹、繞路、不放人下車的爭議，被PO網後不少網友也紛紛跳出來指認「我也被載過」，當時孫男還被封「巨城怪小黃」。

事件曝光後，孫男轉移陣地，改在竹北高鐵站周邊載客，也因被民眾檢舉後撤照，而他不讓人下車行為也被依妨害自由罪嫌函送。

不過最近又有網友在「新竹大小事」貼文指出，家人在新竹火車站搭到「恐怖計程車」，司機一直亂開，後來才發現竟是先前的「恐怖計程車」，且孫男車子、車牌已經更換，呼籲大家小心。

新竹市監理站證實，經查詢該計程車是靠桃園的車行，根據規定，桃園車行營業計程車可在新北市、台北市、新竹縣、新竹市、基隆市營業，依據汽車運輸業管理規則第93條，若曾犯傷害、妨害自由、公共危險經判決有期徒刑確定者，或是最近3年內曾由計程車乘客提出申訴檢舉，並經公路監理或警察機關查證屬實，不得辦理計程車駕駛人執業登記。

警方也表示，若司機有出現繞路、危險駕駛或不讓人下車妨害自由等行為，請報警處理，警方將依規受理。