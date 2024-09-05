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影／詐團鎖定彰化鄉間長者 假警領錢被逮捕

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣70歲吳姓婦人月初接獲自稱新北市警察的電話，謊稱帳戶淪為洗錢帳戶必須凍結，要把存款都交給檢察保管，並要求偵查不公開，一時緊張與「警察」約定交付提款卡和密碼，假警察取得提款卡和密碼後隨即就近領錢，警方據報趕往逮捕，詢後依詐欺、洗錢防制法案及銀行法罪嫌移送偵辦。

據了解，吳婦接到淪為「人頭洗錢帳戶」，觸犯洗錢防制法遭凍結帳戶的電話通知，十分害怕，不敢告訴家人，逕自與假警察約定3日在田中鎮彰化高鐵站附近見面，交出兩張提款卡和密碼，假警察到附近超商提款，因行為可疑引起民眾注意而報案。

員林警分局林厝派出所員警飛快趕到，假警察還在提款機前領錢，真警察趨前詢問，假警察自知法網難逃，坦承是詐團車手。警方當場查扣黃姓車手（23歲）的1支工作手機、1張要搭車離開彰化的高鐵票，及吳婦的兩張提款卡和已提領8萬元現金。真警察逮捕假警察之後通知吳婦，她很感謝警察保住老本。

員林警分局長吳詠傑今表示，最流行的詐騙手法是巧立名目假投資，假檢警詐團已較少見，但詐團針對鄉間高齡民眾害怕觸法，欲尋求立即幫助的心理進行詐騙，一般民眾一定要留意家中長者有無不安、神情不尋常、秘密外出不多透露細節，應立刻詳查並撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線尋求協助。

黃姓詐團車手（右）假冒警察到彰化縣拿提款卡，被真警察逮捕。圖／民眾提供
黃姓詐團車手（右）假冒警察到彰化縣拿提款卡，被真警察逮捕。圖／民眾提供

洗錢 詐騙集團

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