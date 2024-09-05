快訊

京華城案閱卷結束 今下午2點柯文哲羈押庭再開打法律戰

不只是變色龍！列大法官被提名人 姚立明「站對邊」？

京華城真不是都市更新案？專家帶你一次看清楚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憾！海軍士官長93軍人節墜樓亡 服役滿20年、留兩幼童

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

海軍保修指揮部一名馮姓士官長九月三日軍人節當天被發現在高雄市住處墜樓，雖經緊急送醫搶救仍宣告不治；據了解，馮姓士官長服役剛滿20年，在職工作盡責認真，不幸身亡，遺留兩名小孩。保修指揮部獲報後，將派員協助家屬處理後事。

據了解，在海軍保修指揮部擔任士官長的40歲馮姓男子，在軍中工作已邁入20年，擁有領終身俸的資格，但軍人節當天凌晨１點多卻被人發現從高雄市楠梓區住家大樓頂樓墜樓，雖經緊急送醫搶救，仍傷重宣告不治。

保修指揮部接獲馮姓士官長墜樓身亡的噩耗獲報後，立即成立專案小組調查，但未發現馮男工作有任何異常，同袍得知後也深感不捨。

據了解，馮已婚，和妻子育有2名幼童，墜樓身亡後，警方當天已報請檢察官相驗，死因為頭顱破裂；目前保修指揮部已派員協助家屬處理後事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

圖為海軍左營基地。本報資料照
圖為海軍左營基地。本報資料照

墜樓 士官長 海軍 軍人節

延伸閱讀

10海軍含中校涉足休閒會館賭博 艦指部：配合檢警調查

挺柯男子曾與四叉貓爆衝突…墜樓亡 母悲泣證實：兒是「小草」

小草墜樓亡…曾北檢外癲癇發作倒地送醫 生前被四叉貓告3罪

「小草」北檢外挺柯爆衝突…疑遭網路霸凌墜樓亡 四叉貓回應了

相關新聞

遺憾！彰化車禍10歲姐姐搶命197天仍離世 8歲妹妹仍昏迷

彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹今年2月在路口被撞飛命危，昏迷的10歲姐姐一度恢復意識，甚至還會笑，但後來又急性水腦症，經搶救197天，今天上午6點55分宣告死亡；而在漢基醫院的妹妹仍昏迷中。

憾！海軍士官長93軍人節墜樓亡 服役滿20年、留兩幼童

海軍保修指揮部一名馮姓士官長九月三日軍人節當天被發現在高雄市住處墜樓，雖經緊急送醫搶救仍宣告不治；據了解，馮姓士官長服役...

南投2男疑欠債百萬沒還 遭設局載至嘉市宮廟會館毆打

南投涂姓、邱姓男子疑因財務糾紛，日前被約至嘉縣太保一處民宅談判毆打，隨後2人被載至嘉市一處宮廟會館，42歲江姓男子為首夥...

影／詐團鎖定彰化鄉間長者 假警領錢被逮捕

彰化縣70歲吳姓婦人月初接獲自稱新北市警察的電話，謊稱帳戶淪為洗錢帳戶必須凍結，要把存款都交給檢察保管，並要求偵查不公開...

2個月2起！貨車貨櫃被削頭 桃園蘆竹限高架又遭撞

桃園市蘆竹區一輛大貨車昨晚9點多行經油管路二段與機捷路口，因車身過高撞擊2.5公尺限高架，造成貨櫃前方全爛，限高架倒塌，...

影／婦要領200萬…行員卻直喊「不行啦！」 清水警聞聲阻詐

台中市陳姓婦人前天到沙鹿區某銀行要提款200萬元，行員關懷提款原因，陳女先說要買基金，後又改口女兒看病需要治療費，最後說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。