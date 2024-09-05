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憾！海軍士官長93軍人節墜樓亡 服役滿20年、留兩幼童
海軍保修指揮部一名馮姓士官長九月三日軍人節當天被發現在高雄市住處墜樓，雖經緊急送醫搶救仍宣告不治；據了解，馮姓士官長服役剛滿20年，在職工作盡責認真，不幸身亡，遺留兩名小孩。保修指揮部獲報後，將派員協助家屬處理後事。
據了解，在海軍保修指揮部擔任士官長的40歲馮姓男子，在軍中工作已邁入20年，擁有領終身俸的資格，但軍人節當天凌晨１點多卻被人發現從高雄市楠梓區住家大樓頂樓墜樓，雖經緊急送醫搶救，仍傷重宣告不治。
保修指揮部接獲馮姓士官長墜樓身亡的噩耗獲報後，立即成立專案小組調查，但未發現馮男工作有任何異常，同袍得知後也深感不捨。
據了解，馮已婚，和妻子育有2名幼童，墜樓身亡後，警方當天已報請檢察官相驗，死因為頭顱破裂；目前保修指揮部已派員協助家屬處理後事。
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