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影／新北男超速被扣牌上網買假牌掛 未料邊框多條線露餡遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市陳姓男子這個月25日凌晨懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲，陳男辯稱是因為超速車牌被吊扣，才會上網花了將近1萬元買了二面偽造車牌懸掛，警上銬帶回陳男依法究辦。

據了解，陳姓男子（32歲）今年6月初因超速被車牌被吊扣，陳為貪圖方便竟上網購買兩面偽造車牌懸掛其賓士車上。這個月25日凌晨零時許，陳男開著賓士車外出，途中行經新北市三重區三信路與集賢路口，遇上轄區警設攔檢點臨檢。

陳男見警心虛刻意放慢車速又緩走瞬停，鬼祟行車方式讓警直覺有異攔下盤查，未料警往賓士車後方查看，發現車牌邊框怎多了一條細細框線，員警仔細再看一次，果與監理站核發車牌不一樣，當場要陳男熄火下車受檢。

警詢問陳男「車子誰的？」陳男一度辯稱「朋友的車」直到警方查驗車籍資料與引擎號碼不相符，陳男這才坦承是懸掛偽造車牌，警附帶搜索車內，未發現違禁品。警對陳男上銬，連同查扣兩面偽造車牌，一併帶回查辦。

警詢時，陳男坦承因超速車牌被吊扣，遂上網花了將近一萬元買了二面偽造車牌懸掛，警詢後依偽造特種文書罪嫌移送法辦；另依道路交通管理處罰條例第12條製單舉發，最高可罰處1萬0800元以下罰鍰。

新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子懸掛偽造車牌開車外出，人車在新北市三重區三信路與集賢路口遭警查獲依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

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