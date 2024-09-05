影／注意！台南新營台聯實業工廠大火濃煙 環保局發布空品警告
今天清晨6點41分台南市新營區忠孝路發生工廠火警，消防隊出動到現場控制火勢，環保局也到場監控，目前風向為東北風，可能影響空氣品質範圍為新營區、鹽水區、下營區 及麻豆區。
台南市消防局接獲報案，位在台南市新營區忠孝路台聯實業清晨6點半左右突然起火，路過民眾報案建物1樓冒出滾滾濃煙還有火舌竄出，火勢迅速擴大，緊急出動前往滅火，火勢已延燒一個多小時仍在燃燒，還傳出爆炸聲，消防局陸續增派20多個消防單位前往支援。
許多一早上班上學民眾遠遠都看到濃煙猛竄，濃煙隨著風勢飄散，環保局提醒位在提醒範圍的民眾關閉門窗，如需外出，請戴口罩做好自我防護 。
環保局長 許仁澤說，環保局將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及微感器的監測數據，請民眾不必恐慌。
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