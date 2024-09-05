掩護非法…棋牌社涉賭 52賭客驚見10軍人

基隆警方查獲張姓離職警員經營的棋牌休閒館，涉嫌賭博行為，查扣賭具及賭資11萬1200元，偵詢後依賭博罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝 張姓男子在基隆市經營棋牌休閒館，疑似合法掩護非法，暗中供人打麻將賭博，警方前天喬裝賭客進入，查獲疑有現金兌換賭博行為，帶回五十二名賭客調查，其中十名軍人，最高軍階為海軍一四六艦隊呂姓中校；檢方訊後將十名軍人請回，但限制住居，後續偵查。

警方調查，張男曾在警界任職，離開後經營合法棋牌休閒館，去年曾被查獲涉賭；警方日前又接獲情資，張男棋牌館仍有賭博，三日派員喬裝賭客進入，待時機成熟時表明身分，逮捕張男和孫姓、呂姓工作人員，查扣十三副麻將賭具、九副撲克牌等賭具，及十一萬一千二百元現金。

警方依賭博罪嫌將張男等人送辦，張男和兩名棋牌館工作人員都否認賭博，供稱只提供場地等服務，檢方訊後分別以廿至十萬元交保。

五十二名賭客中經查有十人是現役軍人，一人為陸軍，九人海軍，來自多個單位，其中一人還是一四六艦隊海軍呂姓中校；檢方考量軍人身分特殊，且有收假問題，指示直接送地檢署偵訊，另四十二人由警方詢問。

據了解，多數賭客否認涉賭，但有人坦承可用積分卡等方式兌換現金，檢方訊後全數請回，但包含十名軍人在內有十多人限制住居。

海軍艦隊指揮部表示，所屬單位數位官兵休假期間，至基隆某合法登記國際棋牌休閒會館娛樂消遣，遇檢警臨檢並帶回訊問後請回，後續配合檢警調查辦理。

軍方指出，內部調查時，官兵強調是在合法登記的棋牌休閒館娛樂消遣，未被警方查獲賭資，全案由檢警調查，若發現這些官兵說謊，除了法律責任，軍方也會嚴懲。