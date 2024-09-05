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吊車高空斷臂 雲林飼料廠3死1重傷

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣再興飼料工廠昨進行吊車高空作業時，吊臂連結吊籃處突斷裂，吊籃內四人重摔地面，造成三死一傷。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣再興飼料工廠昨進行吊車高空作業時，吊臂連結吊籃處突斷裂，吊籃內四人重摔地面，造成三死一傷。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣虎尾鎮再興飼料工廠昨天修繕廠房屋頂，出動吊車高空作業時吊臂突然斷裂，吊籃連同四名鐵工師傅從六公尺高重摔地面，當場重傷昏迷，其中三人不治，另一人重傷搶救中。勞動部職安人員發現吊籃超載且四人全沒戴安全帽，勒令鐵工所屬鋼鐵公司、吊車起重工程行停工，各開罰卅萬元；是否人為疏失待釐清。

警方調查，再興飼料工廠因凱米颱風強風導致屋頂受損，委託鋼鐵公司修繕，鋼鐵公司再請起重工程行執行高空作業，昨天下午一時許出動廿五公噸移動式起重機吊掛四人至屋頂時，吊臂連結吊籃處突然斷裂，當時吊籃內乘載四名工人全重墜落地，躺在地上沒有動靜。

雲林縣消防局獲報趕抵時發現三人無生命跡象、一人重傷無意識，分別送醫搶救；其中五十七歲柯姓男子、六十一歲陳姓男子、五十歲郭姓男子不治，五十五歲劉姓男子還在搶救。

據了解，鋼鐵公司周姓業者說，四名師傅都相當有經驗，與公司配合半年到兩年不等，屬長期合作，「第一次碰到這種事情，也不知要怎麼處理」。昨天可能因天熱，四人才沒戴安全帽，只戴一般帽子。

勞動部職業安全署中區職業安全衛生中心主任李文進說，初步調查發現，四人沒戴安全帽也沒綁安全帶，且一般吊車吊籃限重兩百公斤，當時吊籃內有四人，疑似超重，將對鋼鐵公司、起重工程行各開罰卅萬元，並勒令停工，至於吊臂斷裂原因要進一步調查。

由於吊籃一般限載兩人，當時卻擠了四人，雲林地檢署檢察官昨趕抵現場勘查，今天將進行相驗，釐清事故是否有人為疏失。

凱米颱風 勞動部 安全帽 職業安全 雲林

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