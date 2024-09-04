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無人機提升消防員救災成效 屏東年底再購4台

中央社／ 屏東縣4日電

屏東縣政府消防局2021年導入遙控無人機救災，輔助火場、山難等救援任務，大幅提升救災成效；目前計有22台，縣府預計年底再購置4台，協助消防人員掌握災害現場。

屏東縣政府消防局長李彬正接受媒體訪問表示，利用無人機科技投入救援後，成效大幅提升。無人機視角有助充分搜索災害現場，並迅速將情況回傳到指揮平台，在山域、水域搜索皆適用；若搭載紅外線熱顯像儀，還能協助搜救人員迅速找出受困人員位置，在火場則能得知燃燒狀況。

李彬正說，正努力壯大無人機小組，目前縣內22台無人機分配在4個消防大隊，每個大隊皆有無人機小組，共35名警消已取得相關證照，連義消也成立無人機分隊，並有熱心義消自購機具投入救災。

消防局新聞稿指出，縣府今年底將再購置科技化救災用無人載具裝備遙控無人機4台，也將爭取明年度購置無人機預算。未來將配置於各大隊及分隊，透過科技輔助指揮官調度救災能量，並做出最適切救災研判。

消防局提及，無人機可輔助火場搶救、化學品洩漏、大型車禍或偏遠山區的緊急救援工作，也可執行立體式空中大規模快速偵測。另外，今年有熱心人士捐贈救災指揮車1輛，指揮車具備高機動性，可迅速開展變身為功能完善的火場指揮所，藉由AI技術及5G科技，讓消防人員及時掌握各項災害訊息。

屏東縣政府 消防人員 無人機

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