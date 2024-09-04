吊籃超載又沒戴安全帽釀3死 勞動部重罰2業者30萬、勒令停工

雲林虎尾鎮北溪里的再興飼料工廠內今下午進行吊車高空修繕屋頂作業時，吊臂連結吊籃處突斷裂，吊籃內4人從6公尺高重摔地面，造成3死1傷，該吊籃一般限載兩人，但當時卻有4人在吊籃內，疑因超載又未配戴安全帽等原因，造成憾事發生，勞動部職業安全衛生中心將對鋼鐵公司、起重工程行各開罰30萬元罰鍰，並勒令停工，並進一步調查事故原因。

再興飼料工廠先前因凱米颱風導致屋頂設備受損漏水，委託鋼鐵公司修繕，工程進入尾聲，今下午1時多鋼鐵公司請起重工程行執行高空修繕作業時，吊車上的吊臂與吊籃連結處突然斷裂，從6公尺高墜落，造成當時在吊籃內的4名本國籍鐵工師傅重摔在地，57歲柯姓男子、61歲陳姓男子、50歲郭姓男子3人當場無生命跡象，送醫仍不治，55歲劉姓男子重傷。

勞動部職業安全署中區職業安全衛生中心主任李文進說，該起事故是飼料廠進行屋頂修繕工程時發生，當時25噸移動式起重機將4名勞工吊掛至屋頂，發生設備斷裂，造成3死1傷，初步調查發現，4名工人沒有戴安全帽、綁安全帶，已違反職安法，且一般吊車吊籃限重200公斤，約可站2人，但現場吊籃有4人，疑似超重，將對鋼鐵公司、起重工程行各開罰30萬元罰鍰，並勒令停工，詳細的吊臂斷裂原因會進一步調查。

鋼鐵公司周姓業者指出，4名鐵工師傅都是長期合作，都是雲林在地人，只有1人是高雄來雲林租屋工作，不過4人都是有經驗的老師傅，他平常也交代師傅們要注意安全措施，但今天疑似天熱，4人只戴一般帽子、未戴安全帽，事發時他剛抵達施工現場，正在停車，就看見4名工人躺在地上，都有為師傅保團保，「第1次碰到這種事情，目前也不知要怎麼處理」。

起重工程行的唐姓業者說，此次出動的吊籃，一般都是限載兩人，但事發時，剛好有工人坐在內升上去，有兩個人則要下來，同時有4人在吊籃內，剛好那時間點斷裂。