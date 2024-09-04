砂石車綠燈起步右轉未注意 腳踏車騎士遭撞滾落輾斃

新北市一輛砂石車今天下午從泰山區新生街右轉駛入新北大道，不慎撞倒前方待轉區一輛腳踏車，騎士當場遭砂石車後輪輾過，頭破、臟器外露死亡。目前警方正循線通知死者家屬到場協處，至於確切肇事原因則待調查釐清。

據了解，林姓男子（34歲）是砂石車司機，今天下午近3時許，林開車在新北市新生街與新北大道六段口等紅燈，不久號誌燈轉綠，林男踩油門往前起步，準備右轉駛入新北大道六段。

孰料，林男疑未注意車前狀況，先撞倒停在待轉區的一輛腳踏車，導致腳踏車與年約70歲的男騎士滾落車底，當場被砂石車輪輾過。警、消獲報趕抵，檢視男子頭部破裂、臟器外露明顯死亡。騎士沒帶身分證件，目前警方已按壓死者指紋，後續通知死者家屬到場協處。