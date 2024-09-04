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超載釀禍？吊臂斷裂4人高空墜地3死 起重行認：吊籃限載2人

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林虎尾鎮北溪里的再興飼料工廠廠內下午進行吊車高空作業，正修復屋頂時，吊臂突然斷裂，吊籃內4人從6公尺高重摔地面，3人送醫宣告不治。吊車所屬的起重工程行的業者說，該吊籃一般限載兩人，當時介於有工人要上去、有人要下來，正好4人在籃內而發生意外。

雲林縣政府接獲這起重大工安意外，勞青處人員隨即趕往現場，勞青處指出，再興飼料工廠因先前凱米颱風，導致屋頂有受損，委託鋼鐵公司做修繕，鋼鐵公司又再請起重工程行執行高空作業，大概下午1點多吊掛時，8公尺高的吊籃斷裂墜落，鋼鐵公司已通報給勞動部職業安全衛生署中區職安衛生中心。

勞青處表示，吊車、吊臂等都須檢測合格，也有限重，作業時也須要有安全措施，後續責任待調查釐清再認定，不過現場初步發現，吊籃上的人員都沒有帶安全帽

鋼鐵公司周姓業者指出，4名鐵工師傅都是長期合作，幾乎都是雲林在地人，只有1人是高雄來雲林租屋工作，不過4人都很有經驗，他平常也交代師傅們要注意安全措施，但今天疑似天熱，4人只戴一般帽子、未戴安全帽；周說，下午他剛抵達施工現場，正在停車，就看見4名工人躺在地上，都有保團保，「第1次碰到這種事情，目前也不知要怎麼處理」。

起重工程行的唐姓業者說，此次出動的吊籃，一般都是限載兩人，但事發時，剛好有工人坐在內升上去，有兩個人則要下來，同時有4人在吊籃內，剛好那時間點斷裂。

雲林虎尾鎮北溪里的再興飼料工廠廠內下午進行吊車高空作業，正修復屋頂時，吊臂突然斷裂，造成4死。記者陳雅玲／翻攝
雲林虎尾鎮北溪里的再興飼料工廠廠內下午進行吊車高空作業，正修復屋頂時，吊臂突然斷裂，造成4死。記者陳雅玲／翻攝
雲林虎尾鎮北溪里的再興飼料工廠廠內下午進行吊車高空作業，正修復屋頂時，吊臂突然斷裂，造成4死。記者陳雅玲／翻攝
雲林虎尾鎮北溪里的再興飼料工廠廠內下午進行吊車高空作業，正修復屋頂時，吊臂突然斷裂，造成4死。記者陳雅玲／翻攝

安全帽 工人 工安 雲林

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