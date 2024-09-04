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飼料廠屋頂修復吊臂突斷裂！ 4人6公尺高墜地釀3死
雲林虎尾鎮北溪里的再興飼料工廠下午1點多進行吊車高空作業，吊臂突然斷裂，在吊籃內的4人從6公尺高重摔地面，當場3人失去生命跡象、1人重傷，消防人員緊急分送醫院急救。據指出，工廠先前凱米颱風時被掀翻屋頂，今才請外面廠商維修屋頂，不料吊臂斷裂發生意外。
4名重傷皆為本國籍，為57歲柯姓男子，失去生命跡象送雲基醫院；61歲陳姓男子，失去生命跡象送雲基；50歲郭姓男子，失去生命跡象送斗六成大；55歲劉姓男子，昏迷重傷送若瑟醫院。柯姓、陳姓、郭姓搶救後都宣告不治。
雲林消防局下午1點47分接獲報案，初步向現場人員了解，因吊車吊臂斷裂，造成吊籃墜落，當時4名工人就在裡面，墜落高度約6公尺，當場3人失去生命跡象，1人重傷。
虎尾鎮長林嘉弘趕抵了解情況，他指出，再興飼料工廠是凱米颱風時，屋頂被掀開，廠方於是請工程公司前來維修，發生吊臂斷裂意外。據了解，吊臂連結吊籃處斷裂，才釀吊籃從6公尺高處墜地。
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