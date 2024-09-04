國1仁德路段外側車道出現龜速車擋道 竟是這原因

國道1號中山高速公路台南仁德交流道路段，昨天上午約10點20分發生1輛黑色轎車完全不加速，只開時速40、50公里低速慢慢行駛外側車道擋道，後車難以切換車道，幸好國道警車及時救援，將這部黑車帶走。國道警察第四大隊今天指出，這輛黑車因為故障而低速行駛，警方介入拖吊排除。

網友在臉書社群翻攝自翻轉大台南交通違規2.0PO文指出，他昨天剛上台南仁德交流道，發現1輛部黑車完全不加速只開時速4~50公里低速行駛擋道，幸被國道警察警網攔車拖吊排除。

國道警察第四大隊今天說，有關臉書翻轉大台南交通違規2.0社團「外側車道龜速車案」，這輛車以低於規定最低速限（時速60公里）行駛於外側車道，適經巡邏警網發現攔檢稽查瞭解為車輛故障，即要求該車勿再行駛，設置故障標誌並聯繫拖吊車排除。