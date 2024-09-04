快訊

被爆「女兒」下個月出生？愷樂氣炸開轟 揭已生兒打臉友人

雲林飼料工廠高空作業吊籃掉落 4人無生命跡象

加薪了！明年最低工資月薪調漲4.08% 月薪2萬8590元、時薪190元

三峽騎士閃統聯客運向左切 釀大貨車追撞輾死後載乘客

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區復興路與大勇路口今天上午發生一起車禍，祝姓機車騎士因閃避前方統聯客運，向左切換至內側車道後被大貨車撞上，後載許姓友人摔車被輾死，他也因此受傷送醫，事故3方駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，祝姓男子（67歲）今天上午11時37分左右，騎機車載同許姓朋友（73歲）沿著新北市三峽區復興路往土城方向騎乘，途中騎經復興路與大勇路口，當時統聯施姓（39歲）司機停路邊讓客人下車後， 打方向燈要切出，祝男疑為閃避前方客運，向左切換至內側車道，導致後方張男（58歲）所駕駛的大貨車煞車不及追撞。

祝男與乘客許男人車摔飛重摔落地，許男慘被車輾過，當場沒有生命徵象。

警、消獲報趕抵，檢視祝男臉部擦挫傷、乘客許男當場死亡沒有送醫。事故三方駕駛沒有酒駕，張男偵詢後依過失致死罪嫌送辦，至於肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查釐清。

新北市三峽區復興路今天上午發生一起車禍，造成一死一傷，現場沒有人酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區復興路今天上午發生一起車禍，造成一死一傷，現場沒有人酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區復興路今天上午發生一起車禍，造成一死一傷，現場沒有人酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區復興路今天上午發生一起車禍，造成一死一傷，現場沒有人酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區復興路今天上午發生一起3車車禍，造成一死一傷，現場沒有人酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區復興路今天上午發生一起3車車禍，造成一死一傷，現場沒有人酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區復興路今天上午發生一起3車車禍，造成一死一傷，現場沒有人酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區復興路今天上午發生一起3車車禍，造成一死一傷，現場沒有人酒駕，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

車道 酒駕

延伸閱讀

彰化83歲老婦騎腳踏車被貨車撞倒拖到平交道 路人按緊急鈕仍不治

台66平鎮段4連環撞釀1傷 物流大貨車這原因闖禍

國1彰化路段大貨車翻覆 塞車4公里讓駕駛人哀聲連連

中山高南下彰化段大貨車翻車 上班時間大塞車

相關新聞

快訊／雲林飼料工廠高空作業吊籃掉落 4人無生命跡象

雲林縣今天下午1時47分接獲通報，位於虎尾鎮北溪里的再興飼料工廠，疑似吊車高空作業時，吊籃自6米高掉落，造成4人從吊籃掉...

三峽騎士閃統聯客運向左切 釀大貨車追撞輾死後載乘客

新北市三峽區復興路與大勇路口今天上午發生一起車禍，祝姓機車騎士因閃避前方統聯客運，向左切換至內側車道後被大貨車撞上，後載...

南投2男疑欠債百萬沒還 遭設局載至嘉市宮廟會館毆打

南投涂姓、邱姓男子疑因財務糾紛，日前被約至嘉縣太保一處民宅談判毆打，隨後2人被載至嘉市一處宮廟會館，42歲江姓男子為首夥...

女駕駛淡水山路翻車受困 車頂撞上對向休旅車

新北市淡水三空泉山區，上午11時39分發生車禍，消防局獲報聽說有人受困，派遣4車10人趕往救援，到場發現2輛休旅車側面緊...

新北警設全方位戰情中心 大數據熱點分析輔助警力部署

各種刑事、交通案件愈來愈複雜，警力調度至關重要，新北市警察局長廖訓誠今在市政會議報告表示，警察局將在三重第二行政中心打造...

新竹老翁好心扶摔倒女騎士事後竟被告肇逃 網友炸鍋好心沒好報

新竹70多歲老翁昨早開車行經明湖路停等紅燈時，因好心扶起車前摔倒的機車女騎士，未料竟遭對方提告肇事逃逸，由於路口監視器僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。