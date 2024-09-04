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新北警設全方位戰情中心 大數據熱點分析輔助警力部署

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

各種刑事、交通案件愈來愈複雜，警力調度至關重要，新北市警察局長廖訓誠今在市政會議報告表示，警察局將在三重第二行政中心打造「全方位戰情中心」，除整合智慧影像輔助刑案偵辦、交通事故排除，另外也會透過AI大數據彙整各轄區案件發生時段、地點，透過數據讓重要警力放在合適地方，也能迅速指揮調度鄰近線上警力，避免危害擴大。

新北市長侯友宜表示，新北市警民比高，加上城鄉差距因素，警察挑起治安、交通為民服務重責大任，目前透過科技整合，在相關掃黑、打詐、交通表現傑出，未來要一起加油，讓新北市成為最安全的都市。

新北市警局表示，新建置的全方位戰情中心有六大面向規畫，其中「影像智慧掌控」是AI系統即時掌握轄區狀況，並輔助刑案偵辦；「整合智慧交通」則是整合各轄內重要道路監控系統，發現壅塞路段與原因，能即時介入排除恢復交通。

另「預警反應處置」則是運用科技即時追查犯罪並發現問題所在，機先處置；在「指揮調度應變」，則是透過AI大數據彙整各轄區各類案件發生時段地點，針對每月變化調整指揮調度情形，讓重要警力可以放在適合的地方，若遇有重大案件，指揮調度鄰近線上警力處置，減少到場處理時間，提早應處，避免危害擴大

而「戰情平台決策」則是整合上述所有功能於戰情中心，讓戰情中心可以更加細節的即時掌握轄區概況，與獲得AI分析數據，讓決策者可以更精準的派遣警力；最後「導入AI應用」，AI巡防系統，透過M-POLIC來掃描街景獲得車牌，即時辨識車牌。

新北市警局說，隨著犯罪型態不斷改變，新北市警局也創「檢警專案平台」，由檢察官指揮調度、指導偵辦方向及適法性，補足聲押要件，力求羈押滋事分子，建構專案小組任務編組、明確任務分工，快速查緝犯嫌到案，達到遏止街頭暴力犯罪效果。

案件複雜度愈來愈高，新北研擬打造「全方位戰情中心」，全面應戰。圖／聯合報系資料照片
案件複雜度愈來愈高，新北研擬打造「全方位戰情中心」，全面應戰。圖／聯合報系資料照片

交通事故 警察

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