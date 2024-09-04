台南婦嘉義看煙火往返連偷2機車代步 遭警查獲送辦
嘉縣日前在東石施放高空煙火，一名婦人為看煙火從台南搭火車到嘉義市後行竊機車騎至東石，看完煙火後又行竊另一輛機車騎回台南，警方獲報48小時內將人逮捕，依竊盜罪嫌送辦。
嘉義縣警察局朴子分局今天發布新聞稿表示，東石聯合所於1日清晨接獲吳姓民眾報案，停放在東石鄉庄內機車遭竊，朴子分局偵查隊與東石聯合所成立專案小組展開調查。
警方說，經調閱監視器在台南市鹽水一帶尋獲遭竊機車，48小時內在安南區逮獲居姓女竊嫌，擴大偵辦又發現她在嘉義市竊取鄭姓民眾機車。
警方調查，居婦是為了看東石海之夏煙火而從台南到嘉義，因缺乏代步工具，連續見路旁有機車鑰匙未拔，便直接騎走，依涉犯連續機車竊盜罪嫌將她移送嘉義地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言