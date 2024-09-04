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台南婦嘉義看煙火往返連偷2機車代步 遭警查獲送辦

中央社／ 嘉義縣4日電

嘉縣日前在東石施放高空煙火，一名婦人為看煙火從台南搭火車到嘉義市後行竊機車騎至東石，看完煙火後又行竊另一輛機車騎回台南，警方獲報48小時內將人逮捕，依竊盜罪嫌送辦。

嘉義縣警察局朴子分局今天發布新聞稿表示，東石聯合所於1日清晨接獲吳姓民眾報案，停放在東石鄉庄內機車遭竊，朴子分局偵查隊與東石聯合所成立專案小組展開調查。

警方說，經調閱監視器在台南市鹽水一帶尋獲遭竊機車，48小時內在安南區逮獲居姓女竊嫌，擴大偵辦又發現她在嘉義市竊取鄭姓民眾機車。

警方調查，居婦是為了看東石海之夏煙火而從台南到嘉義，因缺乏代步工具，連續見路旁有機車鑰匙未拔，便直接騎走，依涉犯連續機車竊盜罪嫌將她移送嘉義地檢署偵辦。

台南 嘉義 東石

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