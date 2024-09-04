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新竹老翁好心扶摔倒女騎士事後竟被告肇逃 網友炸鍋好心沒好報

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹70多歲老翁昨早開車行經明湖路停等紅燈時，因好心扶起車前摔倒的機車女騎士，未料竟遭對方提告肇事逃逸，由於路口監視器僅拍到女子倒下畫面，並未拍到追撞過程，老翁的女兒也上網徵求行車記錄器，盼還父親清白。該貼文曝光後，引起網友熱議，紛紛感嘆「好心沒好報」。警方表示，確實有收到該件肇事逃逸提告，昨晚老翁也已到案說明。

女網友在臉書社團「新竹大小事」指出，爸爸昨天早上出門買早餐，在回家路上，行經陽光國小前的明湖路停紅燈起步時，前方機車女生突然往右倒下，父親怕她被後方車輛追撞，好意停下扶起她，並將她的機車牽到路邊。

女網友強調，當時父親有問她「妳還好嗎？要報警嗎？」但對方向父親道謝表示不用報警，父親就離開了，當時父親還在心想「今天做了一件好事！」結果當天下午就被對方直接告「肇事逃逸」。

女網友說，因路口監視器畫面因角度問題，只拍到對方女生倒下，看不到是否被後車追撞，心疼老父親好心幫忙反而被告，還要跑法院，情何以堪，事後父親的心情也十分低落，希望有好心人能提供當時的監視畫面，還原真相。

網友也紛紛留言「有追撞一定就有車損，檢查車身有沒有對方的烤漆」、「碰到這種狀況，車要先離開現場到前面停車，再拍照片，證明你跟這車禍無關」、「這新的碰瓷手法吧」、「好誇張噢！難怪現在的人都很冷漠」、「那監視器應該有拍到您的父親有幫她扶機車吧，所以並沒有逃逸」、「沒事千萬不要熱心助人，會被反咬」。

警方表示，確實有收到該件肇事逃逸提告，昨晚老翁也已到案說明，至於相關細節因已進入司法程序，不便多加說明。

車禍示意圖，非當事人。圖／ingimage
車禍示意圖，非當事人。圖／ingimage
新竹70多歲老翁昨早開車行經明湖路停等紅燈時，因好心扶起車前摔倒的機車女騎士，未料竟遭對方提告肇事逃逸，事後女兒心疼父親也上網徵求行車記錄器還原真相。圖／取自新竹大小事
新竹70多歲老翁昨早開車行經明湖路停等紅燈時，因好心扶起車前摔倒的機車女騎士，未料竟遭對方提告肇事逃逸，事後女兒心疼父親也上網徵求行車記錄器還原真相。圖／取自新竹大小事

監視器

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