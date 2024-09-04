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高雄無照騎士超車撞轎車竟肇逃 不到10分鐘被逮下場慘了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

18歲的黃姓男子騎機車行經高雄市三民區建國二路要超車，擦撞轎車左前葉板後竟揚長而去，轎車駕駛隨後追趕，同時警方也即接獲報案急追。不到10分鐘，警車攔下黃男的機車，發現他無照駕駛又肇逃，對他開出3項罰單，可罰1萬5900元，令黃後悔莫及。

據了解，昨天下午1時許，黃姓男子騎車經過，前方有陳姓男子（40歲）駕駛轎車同向前進，當陳男的轎車正準備左轉復興一路，黃姓男子卻由轎車的左側超車，擦撞陳男轎車左前葉板後加速逃逸，在路口還逆行險迎面撞上公車，閃過公車後揚長而去。

陳男報警後隨後開轎車追去，在三民區博愛一路發現黃男，示意黃男靠邊停車，不久警車據報追來，攔下黃男去路，將他帶返派出所處理。

警方發覺黃姓男子沒駕照，對他開出無照駕駛、發生交通事故後未依規定處置，以及不依規定駛入來車道等罰單，總計裁罰1萬5900元。

黃姓男子（右紅圈處）騎機車擦撞轎車（左紅圈處）後加速逃逸。記者林保光／翻攝
黃姓男子（右紅圈處）騎機車擦撞轎車（左紅圈處）後加速逃逸。記者林保光／翻攝
黃姓男子（左）肇逃後遇警方攔車，對他開出3項罰單。記者林保光／翻攝
黃姓男子（左）肇逃後遇警方攔車，對他開出3項罰單。記者林保光／翻攝

公車 罰單 警車

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