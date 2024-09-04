彰化83歲老婦騎腳踏車被貨車撞倒拖到平交道 路人按緊急鈕仍不治

彰化縣花壇鄉83歲張姓老婦人，今天上午8時42分許，騎腳踏車與一輛大貨車相撞，人車被拖行到花壇鄉花秀路平交道，倒在鐵軌上，經報案人按平交道緊急按鈕，由消防局救護車送往彰化秀傳醫院急救，仍然不治，肇事原因由警方調查中。

消防局表示，事發後，消防局接獲報案，消防局勤務中心先請報案人按平交道緊急按鈕，避免火車通行造成更大傷害，消防局並出動救護車1輛、消防人員2人前往救護。消防人員趕到時，發現張姓老婦人已無呼吸心跳，先做急救處置後，送往彰化秀傳醫院救治，經搶救後仍告不治。