談判破局？2房仲右手、腹部刀傷住院 淡水社區主委10萬交保

新北市淡水某大型社區管委會廖姓主委，涉嫌找來蘇姓、許姓男子到社區，和2名房仲談判，一言不合竟持刀攻擊砍房仲右手、腹部，致2人送醫急救住院觀察。淡水警方昨將3人移送法辦，士林地檢署檢察官漏夜訊問，諭知廖10萬、蘇8萬、許男5萬交保候傳。

據悉，26歲王姓、25歲黃姓房仲，9月1日受房東委託處理房客和管委會間的糾紛，但房東未事先通知管委會，導致房仲索取資料遭拒絕，與管委會發生爭執。

46歲廖姓主委得知後，找來48歲蘇姓、30歲許姓男子助陣，9月2日昨晚8時許，邀2名房仲到社區談判，雙方一言不合發生衝突，涉持刀攻擊房仲，其中黃男右手腕傷及神經，王男腹部被刺傷，在破窗後逃出管理室，上街求救報案。