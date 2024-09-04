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談判破局？2房仲右手、腹部刀傷住院 淡水社區主委10萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市淡水某大型社區管委會廖姓主委，涉嫌找來蘇姓、許姓男子到社區，和2名房仲談判，一言不合竟持刀攻擊砍房仲右手、腹部，致2人送醫急救住院觀察。淡水警方昨將3人移送法辦，士林地檢署檢察官漏夜訊問，諭知廖10萬、蘇8萬、許男5萬交保候傳。

據悉，26歲王姓、25歲黃姓房仲，9月1日受房東委託處理房客和管委會間的糾紛，但房東未事先通知管委會，導致房仲索取資料遭拒絕，與管委會發生爭執。

46歲廖姓主委得知後，找來48歲蘇姓、30歲許姓男子助陣，9月2日昨晚8時許，邀2名房仲到社區談判，雙方一言不合發生衝突，涉持刀攻擊房仲，其中黃男右手腕傷及神經，王男腹部被刺傷，在破窗後逃出管理室，上街求救報案。

淡水警方獲報到場，通知救護車將2人送到淡水馬偕醫院，緊急動手術，急救後住院觀察中。廖等3犯嫌涉搭2車往台北市方向逃逸，經17小時後，廖姓主委主動向淡水警分局水碓派出所投案。3日深夜11時許，淡水警方將廖、蘇、許等30人依殺人未遂等罪嫌移送法辦，檢察官漏夜訊問3人，今諭知廖10萬、蘇8萬、許男5萬交保候傳。

2名房仲昨晚在淡水區北新路184巷，與某社區主委談判破裂，遭持刀攻擊。逃到街上求救，被救護車送醫手術。記者林昭彰／翻攝
2名房仲昨晚在淡水區北新路184巷，與某社區主委談判破裂，遭持刀攻擊。逃到街上求救，被救護車送醫手術。記者林昭彰／翻攝

淡水 管委會

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