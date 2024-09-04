孕妻突陣痛臨盆！桃園男衝派出所求救 警開道送醫喜獲麟兒
桃園一名陳姓男子昨晚載著孕妻及幼兒返回龜山區住家，途中孕妻突然陣痛難耐疑似臨盆，慌亂之際求助附近的龜山派出所，警方當機立斷以巡邏車開道，沿路開啟警示燈及警鳴器引導陳男車輛，約30分鐘路程僅以10分鐘就抵達長庚醫院，最終順利生產母子平安，令一家人相當感激。
31歲陳男昨晚11點多突然衝進龜山派出所內，滿面驚慌稱開車載著29歲孕妻及約3歲的兒子返家途中，妻子突然子宮急遽收縮疼痛難耐，疑似即將臨盆，深怕等待救護車到來恐會耽誤更多時間，求助派出所員警協助。
警方聽聞事態緊急，評估開車至林口長庚醫院行經忠義路段多處施工，為了孕婦及胎兒安全，當機立斷駕駛巡邏車開道，路途沿線開啟警示燈及警鳴器一路引導護送嚴姓孕婦至林口長庚醫院，僅10分鐘就抵達急診室，由醫護人員接手待產。
陳男頻向護送員警道謝，事後更來電表示母子均安，大讚警方處事的同理心，相當感動。龜山派出所副所長黃玉婷表示，接獲民眾緊急救護案件時，敏銳判斷當下情勢積極護送，最後順利完成任務，恭喜陳男一家人喜獲麟兒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言