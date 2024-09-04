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南投2男疑欠債百萬沒還 遭設局載至嘉市宮廟會館毆打
南投涂姓、邱姓男子疑因財務糾紛，日前被約至嘉縣太保一處民宅談判毆打，隨後2人被載至嘉市一處宮廟會館，42歲江姓男子為首夥同陳姓、吳姓男子，持棍棒刀械毆打2人，警方昨天持搜索票逮捕涉案9人，依涉嫌傷害、組織犯罪條例罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
據了解，涂姓、邱姓男子疑似遲未歸還100萬元，債主江姓男子設下圈套，日前將2人找出門，先約在嘉縣太保市一處民宅談判，被逼下跪道歉，隨後又被載至嘉市一處宮廟會館，江男夥同陳姓、吳姓男子持棍棒刀械毆打2人，旁邊還有6人圍觀。
警方循線掌握涉案嫌疑人行蹤，報請嘉義地方檢察署指派檢察官指揮偵辦，成立專案小組蒐集相關犯罪事證，會同嘉義縣警察局保安隊霹靂小組，昨天出動36名警力、兵分9路，逮捕動手3人、圍觀6人，查獲犯罪工具棍棒等物。
警方表示，江姓男子以嘉義市一處宮廟會館為據點，日前涉嫌與陳姓、吳姓男子暴力討債，持刀械棍棒毆打及劃傷涂姓、邱姓男子，昨天持搜索票請嫌疑人到案說明，將依涉犯傷害及組織犯罪條例移送嘉義地檢署偵辦。
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