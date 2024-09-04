機車騎上國1楠梓段「逆向」連撞2車 騎士重傷急救中
黃姓男子今天凌晨5時許騎乘機車上國道，行經國1北上353公里楠梓路段時，因「逆向」在內側車道先擦撞顏姓男子轎車，又撞擊梁姓男子駕駛的計程車後摔車，黃男倒地時意識清醒，被送往高雄榮總急救，警方將對黃南送出3000至6000元罰單。
國道警察表示，今凌晨5時14分許，41歲黃男騎乘機車行經國道一號，沿北向車道「逆向」往南行駛，行經楠梓路段時，行駛在內側車道的顏姓男子因閃避不及，被黃男擦撞左後視鏡，黃男機車接著又撞上梁男的計程車。
事故發生後黃男重摔倒地，機車零件散落一地，康姓男子當時行經事故路段，也因壓到機車零件爆胎造成車損。
警消獲報後到場，將重傷的黃男送醫急救，黃到院前意識清楚，已抽血對他檢測酒精濃度，其餘3車駕駛則無酒駕，事故路段約6點25分排除，全線恢復通車。
黃男目前仍插管急救，初判無生命危險，他違規上國道逆向，警方將對他開出3000至6000元罰單。
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