影／輕熟女已有駕照逾10年 台中北區撞女騎士損5車

台中市王姓女子在昨天深夜開車行經北區太原路時，疑未注意車前狀況，騎機車準備路邊停車的張姓女子，還波及路旁停放的4輛機車，釀張女右腳受傷。經查，王女無酒精濃度，領有駕照已逾10年，屬有經驗的駕駛。王女辯稱，「一時沒注意」，詳細肇事原因，有待交大事故組釐清。

第二警分局交通分隊在昨晚11時許獲報，北區太原路上有轎車、機車碰撞的事故，警方到場查處，當時王姓女子（32歲）開車由梅川東路沿太原路往永興街方向行駛，張姓女子（21歲）騎機車由梅川東路沿太原路往永興街方向行駛，正靠左停等路邊停車，王女直接撞上張女，波及停在路邊的4輛機車。