營生工具被偷 豐原警6小時偵破阻小偷銷贓…被害人夫妻淚謝
台中市豐原警分局合作派出所員警受理工地營生器具遭竊案後，調閱電眼，6小時內循線將物品尋回，失而復得的被害人夫妻哽咽頻頻向警方致謝，感謝警方替他們追回賴以維生的營生器具，讓他們成功守住工作訂單。
豐原警分局合作派出所警員張存馥、張祐豪日前獲報，在豐原區社興三街的建築工地有物品遭竊，經了解，被害人王姓夫妻是搭建電梯廠商，當天一早到工地巡視時，發現極為重要的電梯施工平台不見，缺了此物件，將導致整個工期延宕，及面臨賠償工程逾期款等問題。
員警獲報後立即調閱相關影像，不到6小時的時間，追回即將被77歲姚嫌載至資源回收場銷贓的電梯搭座鋼材，失竊物品完好如初的物歸原主，姚嫌依竊盗罪函送偵辦。
接獲尋回營生器具消息的王姓夫妻趕到派出所領回物品，語帶哽咽向員警道謝，替他們保住該筆工作訂單，為了答謝及鼓勵辛勞的警察，夫妻倆轉換念頭，想將此「意外之財」轉作員警工作獎勵金，激勵合作派出所的警察能繼續用心守護豐原地區的安全，承辦員警聞訊後連忙婉拒，認為維護社會治安是警方職責，也謝謝此番好意。
豐原分局長林大為對於同仁積極調閱沿線監視器查緝，迅速破案，讓民眾感到警方積極用心辦案的高效率表示肯定與嘉許，並呼籲有心人士切勿以身試法，心存僥倖。
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