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苗栗公館住宅暗夜火災 3兄弟脫困2人送醫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣公館鄉福星村一棟民宅的1樓房間昨晚起火，警消趕到協助屋內3兄弟脫困，其中，2人受到驚嚇預防性送醫無大礙，火勢20分鐘撲滅，燒毀1樓房間，起火原因進一步調查中。

苗栗縣政府消防局昨天晚上8點23分接獲報案，公館鄉福星村民宅火災，調派公館、銅鑼及苗栗分隊7車、15人趕往灌救，現場2樓民宅，1樓房間起火，屋內3兄弟2人在1樓、1人在2樓，消防人員協助3人逃出屋外。

火勢侷限在1樓約6坪大的空間，約20分鐘撲滅，2人受到驚嚇，預防性送醫，均無大礙，起火原因調查釐清中，消防局提醒民眾，平時應多注意用火用電安全，離開現場時，應關閉火爐，並安裝住警器以期能盡早發現災害，增加逃生機會；另呼籲民眾避免在家中堆積大量雜物，影響逃生路線，切勿強行滅火，以保障生命財產之安全。

苗栗縣公館鄉福星村一棟民宅的1樓房間昨晚起火，警消協助屋內3兄弟脫困，其中，2人受到驚嚇預防性送醫無大礙，起火原因進一步調查中。圖／民眾提供
苗栗縣公館鄉福星村一棟民宅的1樓房間昨晚起火，警消協助屋內3兄弟脫困，其中，2人受到驚嚇預防性送醫無大礙，起火原因進一步調查中。圖／民眾提供
苗栗縣公館鄉福星村一棟民宅的1樓房間昨晚起火，警消協助屋內3兄弟脫困，其中，2人受到驚嚇預防性送醫無大礙，起火原因進一步調查中。圖／民眾提供
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苗栗縣公館鄉福星村一棟民宅的1樓房間昨晚起火，警消協助屋內3兄弟脫困，其中，2人受到驚嚇預防性送醫無大礙，起火原因進一步調查中。圖／民眾提供
苗栗縣公館鄉福星村一棟民宅的1樓房間昨晚起火，警消協助屋內3兄弟脫困，其中，2人受到驚嚇預防性送醫無大礙，起火原因進一步調查中。圖／民眾提供

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