苗栗公館住宅暗夜火災 3兄弟脫困2人送醫

苗栗縣公館鄉福星村一棟民宅的1樓房間昨晚起火，警消趕到協助屋內3兄弟脫困，其中，2人受到驚嚇預防性送醫無大礙，火勢20分鐘撲滅，燒毀1樓房間，起火原因進一步調查中。

苗栗縣政府消防局昨天晚上8點23分接獲報案，公館鄉福星村民宅火災，調派公館、銅鑼及苗栗分隊7車、15人趕往灌救，現場2樓民宅，1樓房間起火，屋內3兄弟2人在1樓、1人在2樓，消防人員協助3人逃出屋外。