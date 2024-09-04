苗栗公館住宅暗夜火災 3兄弟脫困2人送醫
苗栗縣公館鄉福星村一棟民宅的1樓房間昨晚起火，警消趕到協助屋內3兄弟脫困，其中，2人受到驚嚇預防性送醫無大礙，火勢20分鐘撲滅，燒毀1樓房間，起火原因進一步調查中。
苗栗縣政府消防局昨天晚上8點23分接獲報案，公館鄉福星村民宅火災，調派公館、銅鑼及苗栗分隊7車、15人趕往灌救，現場2樓民宅，1樓房間起火，屋內3兄弟2人在1樓、1人在2樓，消防人員協助3人逃出屋外。
火勢侷限在1樓約6坪大的空間，約20分鐘撲滅，2人受到驚嚇，預防性送醫，均無大礙，起火原因調查釐清中，消防局提醒民眾，平時應多注意用火用電安全，離開現場時，應關閉火爐，並安裝住警器以期能盡早發現災害，增加逃生機會；另呼籲民眾避免在家中堆積大量雜物，影響逃生路線，切勿強行滅火，以保障生命財產之安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言