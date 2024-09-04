網路美人計…騙男方開戶讓她匯款投資 險淪洗錢工具
彰化縣溪湖警分局一天內攔下二起詐騙匯款案，其中一名58歲陳男日前在網路上認識陳姓女子，女子甜言蜜語表示，她想找一個能互相照顧對方的人，還說她現居大陸想投資舞蹈公司，但她在台灣的帳戶無法使用，要陳男開戶，讓她可以轉進投資的錢；同日另一起詐騙案則是另一名陳男差點把20萬元匯給詐騙集團，都被警方阻詐成功。
警方初步調查，58歲陳男大約一周前在網路上認識一名女網友，她的line頭貼是一名秀麗的年輕女子，女子透過line對陳男發動柔情攻勢，對陳男說「想找到一位心靈相通的人，找一個不會傷我心的依靠」，還說自己生意上算很ok，收入是中上水平，並說陳男若是誠心誠意「9月初回台灣我們見面」。
女子說她想投資舞蹈公司，但在臺灣的帳戶無法使用，要陳男到第十信用合作社溪湖分社臨櫃開戶，讓她可以把投資的錢轉入，陳男雖存疑二人素未謀面、進度未免太快，但實在招架不住對方的柔情話術，昨天仍到十信臨櫃開戶，所幸行員察覺有異，通報警方前往了解，才發現陳男應是遇到詐騙集團，若開戶可能就成為詐團洗錢的工具，而阻止陳男開戶提供帳戶給女子使用。
無獨有偶，昨天下午溪湖鎮農會行員也通報民眾疑似遭詐，陳姓男子表示，其LINE上有林姓友人自稱是彰化縣政府員工，也是他業務上對口舊識，因手機遺失所以重新加入陳男為好友，但臨時要周轉借錢，陳男才到溪湖鎮農會要臨櫃匯款20萬元給這名友人，但行員發現所匯帳戶有異，通報警方到場勸說，而陳男帳戶還有26萬元，共成功攔阻46萬元未被詐騙。
溪湖警分局長蔡宏澤表示，網路上交友詐騙案非常多，民眾一定要小心求證，尤其勿輕信交友話術，若有疑問可撥打110或165反詐騙專線諮詢，才能確保財產安全。
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