看護工兼差當車手...沒收到錢判刑7月 彰檢打詐成立可疑帳戶預警中心

詐騙猖獗，詐騙集團吸收各階層民眾加入，許多人貪圖小利，沒賺到多少錢，卻被重判，彰化縣一名20歲年輕人擔任車手領錢，拿到2千元酬勞，卻被彰化地方法院判刑1年9月，還有一名看護工也被吸收當車手，都還沒收到錢就落網，判刑7月。

彰化地檢署今天邀集轄內金融機構及司法警察單位召開彰化地區可疑帳戶預警中心聯繫會議，由檢察長張曉雯主持，成立「可疑帳戶預警中心」，加強打擊詐騙犯罪，與會者還有彰化縣警局刑警大隊副大隊長楊昭賢、各分局偵查隊隊長、彰化縣銀行商業同業公會理事長湯惠婷、各銀行經理、中華郵政代表等。

張曉雯說，可疑帳戶預警中心將結合檢警及金融機構從金流面切入，適時阻斷疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶，不僅能從根本斬斷詐欺集團命脈，更有機會查扣犯罪所得，使被害人獲得實質補償而降低民怨。

事實上詐騙集團吸收社會各層面人員加入，而不少收入不多的弱勢族群更容易被詐團吸收，以為詐騙錢容易賺，但最後是被判重刑，甚至得面對受害者巨額求償。

最近彰化就有一名40多歲莊姓看護工，因積欠賭欠、又有子女要養，挺而走險，他加入詐騙集團擔任取款車手，今年3月，詐騙集團在電視刊登投資廣告，游姓被害人看到廣告，與詐團連絡，詐團表示可幫忙操作股票，但須先付40萬元，游某就與詐團約好交款40萬元，幸好親友發現有異先報警，莊男則偽造「立恆投資公司」識別證及收據等，前往彰化市要向游某取款，即被埋伏的員警逮捕。

由於莊男曾有妨害風化前科，此次又淪為詐團成員，彰化地方法院法官在判決書中也痛斥，現今詐欺集團以投資名目詐欺，讓民眾畢生積蓄付諸一空，且求償無門，反觀各詐欺集團成員卻因此輕取暴利，坐享高額犯罪所得，造成高度民怨與社會不安，而莊男即是不知循正當合法管道賺取生活所需，而犯案，即使都還沒領到錢，仍依組織犯罪防制條例、共同詐欺取財未遂罪重判7月。

另一名20歲黃男在2022年加入犯罪集團擔任車手，詐騙集團假冒拍賣平台客服人員，騙二名被害人下單錯誤要依指示操作，將二被害人近20萬的錢匯入某帳號，再將提款卡交給車手黃男，黃男將錢領出交給集團成員，因此獲得2千元報酬，但也因此落網。