影／泰山騎士飛快撞汽車腿骨折 結果還是酒駕
新北市泰山區泰林路二段昨晚6時許，有1輛轎車減速、打方向燈，緩緩右轉準備駛進路旁社區的停車場，結果右後方衝出1輛機車想要超車，雙方發生碰撞造成騎士腿部骨折，原來騎士是酒駕。
昨晚有民眾將行車記錄器影像上傳網路平台，從畫面中可看出，44歲楊姓騎士的機車原本在福泰街口停等紅燈，綠燈一亮馬上加速往前衝，當時43歲劉姓男子駕駛轎車在前方，已預先減速、打方向燈才右轉準備駛進停車場入口。
楊姓騎士的機車欲從右側超車，雙方發生碰撞，警方獲報趕抵，劉姓駕駛沒有喝酒，楊姓騎士酒測值高達0.24毫克，但因腿部骨折先送醫院急救，警詢後將依公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例第35條1項告發，可處1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並扣車、吊扣駕駛執照1至2年。
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