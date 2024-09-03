影／泰山騎士飛快撞汽車腿骨折 結果還是酒駕

新北市泰山區泰林路二段昨晚6時許，有1輛轎車減速、打方向燈，緩緩右轉準備駛進路旁社區的停車場，結果右後方衝出1輛機車想要超車，雙方發生碰撞造成騎士腿部骨折，原來騎士是酒駕。

昨晚有民眾將行車記錄器影像上傳網路平台，從畫面中可看出，44歲楊姓騎士的機車原本在福泰街口停等紅燈，綠燈一亮馬上加速往前衝，當時43歲劉姓男子駕駛轎車在前方，已預先減速、打方向燈才右轉準備駛進停車場入口。