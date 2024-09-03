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看上同塊廢棄白鐵蓋擔心遭獨吞 板橋2街友大街爆拉扯

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區50歲王姓及60歲邱姓街友，平日皆以撿拾回收物變賣維生。前天2人在板橋區1處公園旁工地看上1塊廢棄白鐵蓋，雙方為了如何分配發生口角進而拉扯，王男還伸手阻止邱男離開，民眾見狀以為發生搶奪案立即報警。海山警到場確認並非搶奪案，邱男也不願提告，警方詢後將王男依強制罪嫌移送法辦。

據了解，60歲邱姓男子與50歲王姓男子2人，前天下午1時許至板橋區1處公園旁工地附近撿拾資源回收，2人共同發現1塊廢棄白鐵蓋，原本說好變賣後平分。但雙方走到莊敬路時邱男卻改變主意表示要隔天再去變賣，王男認為邱男欲獨吞雙方因而發生爭執。

邱男不願理會王男，欲逕行騎腳踏車載白鐵蓋離開時，王男上前阻攔雙方爆發拉扯，附近民眾見狀以為發生搶奪案立即報警。海山警方獲報趕抵，經詢問後確認並非搶奪案，邱男因未受傷不願提告，但王男阻攔邱男離去已涉及公訴罪，警方詢後將王男依強制罪嫌送辦。

海山警方到場釐清事發過程，並將王男帶回偵詢。記者黃子騰／翻攝
海山警方到場釐清事發過程，並將王男帶回偵詢。記者黃子騰／翻攝

提告 街友 資源回收

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