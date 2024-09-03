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台66平鎮段4連環撞釀1傷 物流大貨車這原因闖禍
桃園市56歲李姓大貨車駕駛今天下午載貨，沿台66快速道往觀音方向，行經西向21公里平鎮段因未注意車前狀況，從後方追撞前方1輛轎車、2輛大貨車，發生連環撞車禍，李男輕傷，警方立即封閉外側車道處理車禍，至下午5時20分清除油漬恢復通行 。
平鎮警方表示，大型物流公司的李姓大貨車司機，滿載物流商品行經台66快速道，由大溪往觀音方向行駛，下午3時許行經西方21公里平鎮段，疑未注意車前狀況，未及時看見前方堵車，突然煞車不及，失控衝撞前方的白色轎車撞擊護欄後，再連續衝擊前方同向的2輛大貨車，李男的大貨車車頭全毀，李男身上多處擦挫傷，送醫救護幸無大礙，警方檢測李男等司機4人酒測值均0。
該物流大貨車連環撞車禍，造成大小車4輛大貨車、轎車損壞，李姓司機供承未注意車前狀況失控。警方立即封閉外側車道，暫時管制內側單線通行，警方表示，立即拖吊移除肇事車輛，肇事外側路段殘留許多油漬，中壢工務段至下午5時20分完成清除後，恢復全線通行，警方進一步查明車禍真正原因及釐清肇責。
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