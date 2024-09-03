台中男子酒駕遭扣牌 網購假車牌開車上路遭逮

台中張姓男子今年3月間因酒駕車輛遭扣牌，他上網以8000元購買同車號偽牌，日前懸掛假車牌開車上路，遭警方發現逮捕，除依偽造文書罪嫌送辦外，警方並開出罰單、移置車輛。

台中市警察局太平分局今天表示，分局偵查隊及新平派出所員警，8月30日下午1時15分在太平區宜信街執勤時，發現1輛自小客車懸掛的車牌刻度淺薄、號牌平面光滑，經查詢車牌發現已遭監理站吊扣處分，立即上前攔查。

駕駛38歲張姓男子遭員警攔查後表示，今年3月間因酒駕遭吊扣車牌，因自己從事業務工作，日常生活需要用車，便上網購買與自己原車牌車號相同的客製化車牌，並以新台幣8000元代價購得，以為能藉由懸掛假車牌上路，但仍被警方發現。

警方當場查扣車牌，並依刑法「偽造特種文書」罪嫌將張男送辦，此外，將依「道路交通管理處罰條例」規定開出罰單，可處新台幣3600元以上、1萬800元以下罰鍰，汽車並當場移置保管。

太平警分局統計，8月1日至8月31日執行「淨牌專案」，共取締牌照違規50件，其中使用偽（變）造車牌計有2件。警方將持續執行稽查，呼籲民眾切勿貪圖小利，進而以身試法。

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