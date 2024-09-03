板橋警攔查 通緝犯拒檢撞4警機車遭逮送辦

新北板橋分局員警2日晚間攔查違停車輛時，男子疑因案遭通緝，竟加速衝撞前後停放的4部警用機車，一路還撞擊前方3輛汽車後才遭警方壓制，詢後依妨害公務等罪嫌移送法辦。

板橋分局今天以訊息說明，後埔派出所警員2日晚間7時許，巡邏行經廣權路時盤查違規停車，車旁兩人神色慌張，其中1人稱要回車上駕駛座拿證件，突然發動車子衝撞停放前方及後方停放的4 部警用機車。

警方表示，這名男子加速逃逸過程中，連續衝撞前方3部自小客車後，才遭支援警力壓制逮捕。經查，這名男子是45歲江姓男子，疑因傷害罪遭通緝才拒檢逃逸，警方還在車內查獲空氣手槍1把及有安非他命陽性反應的吸食器1組。

警方表示，詢後，依傷害通緝、妨害公務、毀損公物、公共危險等罪嫌將江男移送檢方偵辦，至於查獲吸食器部分依毒品罪嫌函送法辦，空氣手槍部分依社維法移送裁罰。