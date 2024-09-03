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彰化溪湖1天2男險遭騙 機警行員助警成功攔詐

中央社／ 彰化3日電

彰化縣溪湖鎮昨天分別有2名陳姓男子險遭詐騙。幸好2案都在臨櫃匯款時被機警行員發現並通報員警到場，成功攔阻詐騙總金額新台幣46萬元。

彰化縣警察局溪湖分局今天新聞稿，58歲陳男日前LINE

上認識自稱現居中國的陳姓女子，2人交往後對方聲稱想投資舞蹈公司，但台灣帳戶無法使用，希望陳男至溪湖鎮某金融機構申辦開戶，以便轉入投資金錢。

陳男原本認為2人素未謀面進展太快，但在對方柔情話術下仍聽從指示昨天前往開戶，所幸行員察覺有異，通報警方前往了解並宣導多項詐騙案例，陳男才打消開戶念頭。

另名77歲陳姓男子表示，LINE上有林姓友人自稱是彰化縣政府員工，為昔日業務對接窗口，因手機遺失才重新加他為好友，臨時要借錢周轉。陳男不疑有他到農會臨櫃匯款，行員發現所匯帳戶有異通報警方，成功攔詐46萬元。

溪湖分局長蔡宏澤提醒民眾網路交友應謹慎，遵循「1聽2掛3查證」防詐3步驟，並撥打110或165反詐騙專線諮詢，確保財產安全。

成功 詐騙

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