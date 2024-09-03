8旬翁搭北捷走失…北市警一天內助返家 女兒極而泣

台北市大安分局敦化南路派出所，日前獲報市民大道四段有迷失老人，員警趕抵，耐心詢問得知，是剛被通報失蹤的80歲王姓老翁，聯繫他家屬至派出所相聚，王翁女兒一看到爸爸喜極而泣，直說「真的放下心中的大石頭」，感謝員警熱心幫忙。

員警詢問了解，原來王翁女兒當時帶他出門走走，孰料在搭台北捷運轉乘時，不慎跟女兒走失，王女在站內找了許久都沒找到，著急去附近派出所報案失蹤人口，所幸有報案資料，員警能立刻確認王翁的失蹤訊息，一天內協助找到返家路。