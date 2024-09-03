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8旬翁搭北捷走失…北市警一天內助返家 女兒極而泣

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大安分局敦化南路派出所，日前獲報市民大道四段有迷失老人，員警趕抵，耐心詢問得知，是剛被通報失蹤的80歲王姓老翁，聯繫他家屬至派出所相聚，王翁女兒一看到爸爸喜極而泣，直說「真的放下心中的大石頭」，感謝員警熱心幫忙。

員警詢問了解，原來王翁女兒當時帶他出門走走，孰料在搭台北捷運轉乘時，不慎跟女兒走失，王女在站內找了許久都沒找到，著急去附近派出所報案失蹤人口，所幸有報案資料，員警能立刻確認王翁的失蹤訊息，一天內協助找到返家路。

警方指出，台灣65歲以上佔總人口比，已在2018年超過14%，成為高齡社會，也就是說，7個人中就有1個是老人，預計在2025年超過20%，邁向超高齡社會，家中若有年長者易走失，可在他身上放置足以識別或聯絡的資料，亦可效法購置能定位等器材穿戴。

迷失老翁與家屬相聚。記者翁至成／翻攝
迷失老翁與家屬相聚。記者翁至成／翻攝
敦化南路派出所警員（左至右）郭昇翰、潘冠成、警專實習生徐傑安。記者翁至成／翻攝
敦化南路派出所警員（左至右）郭昇翰、潘冠成、警專實習生徐傑安。記者翁至成／翻攝

北捷 失蹤 爸爸

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