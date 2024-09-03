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新北男遭吊照22年竟開車 路中央離譜大迴轉釀禍畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市58歲黃姓男子昨天開車行經新店區建國路時，竟在路中央大迴轉，後方23歲蔡姓女騎士閃避不及當場撞上，導致全身多處擦挫傷及骨折，所幸送醫後無大礙。警方發現黃男駕照已被註銷22年，卻仍然無視法令開車上路，此次更違規在路中央大迴轉釀禍，除被依過失傷害送辦外，警方也對黃男開出無照駕駛罰單

據了解，黃姓男子2002年時駕照就被吊銷，但黃男仍持續開車上路。昨天清晨6時許黃男開車出門，沿新店區建國路往民族路方向行駛在外側車道，疑似為了貪圖方便，未先將車輛駛入內側車道就直接在馬路上大迴轉。此時騎乘機車行駛在同向後方的23歲蔡姓女騎士見狀，雖極力欲閃避但已來不及，2車就在路中央發生碰撞，蔡女連人帶車遭撞噴飛倒地。

警方及救護人員獲報趕抵發現蔡女全身多處骨折、四肢多處擦挫傷，立即由救護車送醫急救，所幸經治療後已無生命危險。警方對黃男進行酒測發現他並未喝酒，但卻赫然發現黃男駕照已被吊銷22年，立即依道路交通管理處罰條例對黃男開出無照駕駛罰單，竟將依過失傷害罪嫌送辦。

黃男在馬路上大迴轉，後方蔡姓女騎士閃避不及遭撞。記者黃子騰／翻攝
黃男在馬路上大迴轉，後方蔡姓女騎士閃避不及遭撞。記者黃子騰／翻攝
黃男在馬路上大迴轉(紅圈處)，後方蔡姓女騎士(藍圈處)趕緊閃避。記者黃子騰／翻攝
黃男在馬路上大迴轉(紅圈處)，後方蔡姓女騎士(藍圈處)趕緊閃避。記者黃子騰／翻攝

蔡女機車被撞後倒地滑行至對向車道。記者黃子騰／翻攝
蔡女機車被撞後倒地滑行至對向車道。記者黃子騰／翻攝

罰單 車禍 駕照

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