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影／桃園男左轉不慎與對向車碰撞 車頭全毀側翻路中
57歲的張姓轎車駕駛行經桃園市中壢區聖德路一段，疑欲左轉高鐵南路三段巷弄，與對向27歲的關姓轎車駕駛對撞，更波及一旁34歲李姓轎車駕駛，張、關男身體有擦傷，送醫無礙，3人就測值均為0，詳細肇事原因調查釐清中。
張男昨上午沿聖德路一段往高鐵南路三段直行時，疑欲左轉高鐵南路三段657巷駛入車道時，與對向的關男發生碰撞，只見瞬間撞擊力道之大，張男的車直接側翻躺在對向車道上，而關男的車頭有幾乎全毀，更波及到李男轎車。
事故造成張男腿部擦挫傷、關男身體受有多處擦挫傷，經測試駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。
中壢警分局呼籲，民眾駕駛交通工具行經路口左右轉彎時，應注意前後左右有無來車，避免發生危害。
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