男與女友吵架噴瓦斯洩憤 還沒散就點菸釀氣爆遭訴

新北市樹林區一名陳姓男子，今年5月27日凌晨，與同居李姓女友在租屋處發生爭吵後，因心情鬱悶，連續按壓兩罐卡式瓦斯罐朝臥房的床墊噴灑畫圈洩憤。事後陳男打開窗戶通風約20分鐘，不料竟在未確認室內瓦斯濃度下，一時手癢點起香菸來抽，結果造成氣爆，新北地檢署依公共危險漏逸瓦斯、過失以瓦斯炸燬物品等罪將他起訴。

陳男李姓女友和陳母均供稱，事發前陳男在臥室連用2個瓦斯罐，朝床上噴灑畫圈圈，當下2人都有上前阻止，因為瓦斯很臭。後來陳男認為瓦斯應已散去點火抽菸，結果發生氣爆，所幸僅造成臥室及客廳窗戶玻璃破裂，但陳母仍被氣爆彈出數步，李女、陳母腳部也被輕微燙傷。