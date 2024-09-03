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男與女友吵架噴瓦斯洩憤 還沒散就點菸釀氣爆遭訴
新北市樹林區一名陳姓男子，今年5月27日凌晨，與同居李姓女友在租屋處發生爭吵後，因心情鬱悶，連續按壓兩罐卡式瓦斯罐朝臥房的床墊噴灑畫圈洩憤。事後陳男打開窗戶通風約20分鐘，不料竟在未確認室內瓦斯濃度下，一時手癢點起香菸來抽，結果造成氣爆，新北地檢署依公共危險漏逸瓦斯、過失以瓦斯炸燬物品等罪將他起訴。
陳男李姓女友和陳母均供稱，事發前陳男在臥室連用2個瓦斯罐，朝床上噴灑畫圈圈，當下2人都有上前阻止，因為瓦斯很臭。後來陳男認為瓦斯應已散去點火抽菸，結果發生氣爆，所幸僅造成臥室及客廳窗戶玻璃破裂，但陳母仍被氣爆彈出數步，李女、陳母腳部也被輕微燙傷。
陳男事後否認刻意製造氣爆，是因為誤以為瓦斯已經散去才點菸，不小心造成氣爆。警方原以放火燒燬住宅未遂罪將他移送法辦，但檢察官比對3人供詞後，認定陳男並非有自殺意圖或故意試圖炸燬住宅，因此將他改以漏逸瓦斯及過失以瓦斯炸燬物品論罪。
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