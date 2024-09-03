宜蘭五結鄉稻田昨夜起火…疑人為燃燒枯枝 嚇壞社區居民
宜蘭縣五結鄉五濱路一段附近前天深夜傳出火警，燻天濃煙與火勢嚇壞附近社區住戶，消防局到場撲滅，無人傷亡。居民表示這已經不是今年第一次，憂有人刻意縱火；警方調查，不排除是民眾燃燒枯枝等農作廢棄物導致，目前朝公共危險罪方向偵辦。
消防局前（1）日晚上11時48分接獲民眾報案，五結鄉五濱路一段112巷旁邊的農田發生火警，出動五結分隊、水庫車、化學車與消防員4人，55分到場，現場火勢雖然不小，但不是在建築物內，也無人受傷，拉水線灌救，2日凌晨0時6分許控制火勢，11分撲滅。
附近住戶表示，當天晚上聽到霹哩啪啦疑似爆炸的聲響，打開窗戶看到旁邊的田裡冒出大火與濃煙，才嚇得報警；雖然這次火警沒有造成損失，但已經是1年內第3次發生，深夜燃燒農作廢棄物也不尋常，擔心有人刻意縱火，恐危及附近住戶安全。
警方指出，獲報後立刻到場，發現該處草堆因不明原因起火，經了解後可能是民眾燃燒農作廢棄物導致，後續將通知行為人到案，依公共危險罪嫌函請宜蘭地檢署偵辦；環保局表示，該行為違反空氣汙染防制法，可處1200元到10萬元罰鍰，後續如掌握到具體行為人將依法裁罰。
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