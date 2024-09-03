涉嫌持刀砍傷2房仲 淡水社區主委逃亡17小時向警方投案

新北市淡水某大型社區管委會廖姓主委，昨晚與2名年輕房仲相約談判糾紛又爆發衝突，涉嫌持刀砍傷2人之後乘車逃逸，被警方鎖定追查。廖男逃亡17小時之後，今天下午1時許主動向淡水警分局投案。

據了解，26歲王姓、25歲黃姓房仲，前天受房東委託處理房客和管委會之間的糾紛，但房東未事先通知管委會，導致房仲索取資料遭拒絕，與管委會發生爭執。

46歲廖姓主委得知後，另找來48歲蘇姓、30歲許姓男子，昨晚8時許邀2名房仲到社區談判，雙方一言不合發生衝突，房仲遭持刀攻擊，黃男右手腕傷及神經，王男腹部被刺傷，2人破窗逃出管理室到街上求救。