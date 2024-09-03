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抓到了！涉嫌持刀砍傷2房仲 淡水社區主委逃亡17小時向警方投案

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涉嫌持刀砍傷2房仲 淡水社區主委逃亡17小時向警方投案

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水某大型社區管委會廖姓主委，昨晚與2名年輕房仲相約談判糾紛又爆發衝突，涉嫌持刀砍傷2人之後乘車逃逸，被警方鎖定追查。廖男逃亡17小時之後，今天下午1時許主動向淡水警分局投案。

據了解，26歲王姓、25歲黃姓房仲，前天受房東委託處理房客和管委會之間的糾紛，但房東未事先通知管委會，導致房仲索取資料遭拒絕，與管委會發生爭執。

46歲廖姓主委得知後，另找來48歲蘇姓、30歲許姓男子，昨晚8時許邀2名房仲到社區談判，雙方一言不合發生衝突，房仲遭持刀攻擊，黃男右手腕傷及神經，王男腹部被刺傷，2人破窗逃出管理室到街上求救。

警方獲報趕抵，連忙通知救護車將2人送到淡水馬偕醫院，緊急動手術急救後住院觀察，主委等3人分乘2輛汽車往台北市方向逃逸。警方鎖定對象循線查緝，廖姓主委今天下午1時許主動向淡水警分局水碓派出所投案，詳細案情員警尚在釐清中。

2名房仲昨晚在淡水區北新路184巷，與某社區主委談判破裂，遭持刀攻擊。逃到街上求救，被救護車送醫手術。廖姓主委今天稍早已向警方投案。記者林昭彰／翻攝
2名房仲昨晚在淡水區北新路184巷，與某社區主委談判破裂，遭持刀攻擊。逃到街上求救，被救護車送醫手術。廖姓主委今天稍早已向警方投案。記者林昭彰／翻攝

淡水 管委會 自首

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