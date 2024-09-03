影／92歲阿北水里山區鬼月迷航 村長：近來第3次

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聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

9月2日是鬼月最後一天，集集分局昨天中午獲報1名高齡92歲老翁，獨自騎乘機車外出未歸，迅即查詢車籍資料及調閱遠端監視器車行軌跡，得知該老翁最後位置出現在水里鄉「永興村山區」，立即調度警力，把握天黑前的黃金救援時間全面搜尋，終於在鬼月的最後1天挽救迷途老翁生命。

集集分局表示，根據迷失老翁家屬提供懸掛在機車鑰匙上的迷你定位器，發現該老翁定位紀錄，最後位置出現在水里鄉永豐村7-11便利超商，之後則無定位紀錄，隨即透過永興村長許傳福及民眾幫忙，並沿老翁可能行經處住戶勘查調閱監視器，逐一縮小搜尋範圍，最後終於在天黑前，與當地村長及熱心民眾在1條偏僻之私人檳榔園內尋獲已接近虛脫之迷失老翁。

永興村長許傳福透露，至今已經有3名老翁走失都在該處附近尋獲，前一次迷失老翁也是高齡91歲，此次又逢鬼月關門最後1天，恰巧又有1名高齡92歲老翁於該處迷失，諸多巧合，真是令人毛骨悚然；而尋獲老翁地點的檳榔園園主，外貌神似前總統蔡英文，也一同協助尋找老翁，園主大呼不可思議地表示，多個失蹤老人總是冥冥之中會到他的園區，但總算能及時迷途老翁生命。

分局長林文智呼籲，家中若有長者需要照顧，一定要隨時注意平時動向，另平時盡量避免長者獨自外出，需讓長者配戴愛心手（項）鍊等足資識別身份的物品，及可發報定位訊號器， 以防不慎走失時，方便警方在最短時間內聯絡家屬，協助安全返家。

1名高齡92歲老翁獨自騎乘機車外出，竟迷失在水里鄉永興村山區一處檳榔園獲救，圖／集集分局提供
1名高齡92歲老翁獨自騎乘機車外出，竟迷失在水里鄉永興村山區一處檳榔園獲救，圖／集集分局提供
外貌神似前總統蔡英文的檳榔園園主，昨天也一同加入協尋老翁行動，並在社群臉書分享「我找到阿伯了」。圖／集集分局提供
外貌神似前總統蔡英文的檳榔園園主，昨天也一同加入協尋老翁行動，並在社群臉書分享「我找到阿伯了」。圖／集集分局提供

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