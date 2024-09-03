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台南罹病老婦人離家失蹤倒臥山區 警民合力及時發現

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市山上區平陽里80歲罹患帕森金氏症婦人昨天自山區家中步行外出未歸，因她身體狀況不佳又已年邁，家人擔心發生意外到派出所請求協尋。因警力不足、不趕快找到風險大增，里長董振錫與熱心民眾加入找人，終於在天黑不久發現倒在樹林的老婦人，還好昨晚沒有下雨、老婦人獲救後無大礙。

新化警分局那拔派出所表示，受理報案後員警隨即陪同家屬前往老嫗住家附近找人，因當地屬偏僻山區，四周荒野是樹林雜草，路旁坡坎都很深，並緊鄰菜寮溪支流，環境十分惡劣，擔心老人發生意外立即展開地毯式搜尋。

警方說，因人力不足通知里長董振錫協助，附近熱心民眾得知也自願加入搜尋，隨著時間已接近日落燈光逐漸昏暗，仍未找到老人，警方擔心日落後恐難繼續搜尋，並派遣空拍機操作手起飛搜救。最後是在距離住家1百多公尺樹林內聽到老婦人微弱聲音，員警持手電筒彎身進入樹林，發現老婦人。

員警說，老太太疑因長久未進食體力不支，躺臥樹旁難以站立行走，初步觀察身體狀況應無受傷，先攙扶回家中讓家人照料觀察，家屬感謝警方、里長及熱心民眾在鬼門關前救回老婦人。

台南罹病老婦人離家失蹤倒臥山區樹林，警民合力及時發現。圖／讀者提供
台南罹病老婦人離家失蹤倒臥山區樹林，警民合力及時發現。圖／讀者提供
台南罹病老婦人離家失蹤倒臥山區樹林，警民合力及時發現。圖／讀者提供
台南罹病老婦人離家失蹤倒臥山區樹林，警民合力及時發現。圖／讀者提供

家人 空拍機 老婦

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