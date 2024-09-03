桃園龍岡地下道太暗 4個月發生約20起自摔、將增照明

桃園市中壢區康樂路上的龍岡地下道，為民眾往返市區的重要道路，不過當地里長發現地下道跟外面光線相差甚遠，導致民眾眼睛無法適應，4個月內發生約20起自摔事件，希望相關單位改善。桃園市養工處回應，將於進入地下道照明，由黃光改為白光，並增設減速及限速牌面提醒用路人，轉彎處也將增加反光條警示。

龍岡地下道為平鎮車站鐵路地下化第3階段封閉段，不過當地里長莊英起表示，地下機車道，從今年5月至8月約發生20起自摔事故，主因為地下道偏暗，現在陽光又強，進去一時之間眼睛難適應環境，其中更有不少長輩，大家大都自認倒楣不會報警，附近鄰長常常要到場協助牽車。

有機車騎士說，地下道是她天天上班行經的道路，夏天陽光刺眼，進入地下道真的容易看不清，加上地下道有個比較大的大彎，若車速過快，眼睛又不適應，真的容易撞到，希望能改善。

市議員魏筠日前邀集相關單位，希望能改善，避免再有民眾受傷。桃園市養工處橋樑隧道科回應，評估機車騎士自摔可能原因為進地下道口變暗造成光視差，或是車速過快，於彎道處易肇事。

橋隧科說，為解決「光適應」問題，現況地下道為黃光 ，會於地下道出入口處增設1盞高流明白燈，改善眼睛暗適應，地下道機慢車道彎道處，因機車騎士容易在轉彎時不慎擦撞側牆自摔，於彎道增設反光警示標誌，及避免車速過快進入隧道，於入口新增「易肇事路段」與速限標誌牌面，提醒民眾降速小心行駛。經費及期程目前由各相關局處評估中。