頭份市晚間有水牛逛大街 飼主：養了10多年來第一次

水牛逛大街！苗栗縣頭份市昨（2日）晚間8點多，有民眾在隆恩路發現一頭水牛亂竄、妨害交通，同時也擔心路人遭到衝撞，旋即報請警方協助；稍晚警方聯絡陳姓飼主到場，確認是繩索鬆脫後迷路所致，陳男稱說「養了10多年來第一次發生這情況」，他一再向警方道謝後將其載回住處。

頭份警分局指出，昨晚8點20分左右，斗坪所警員陳一中據報後立即前往處理，但在隆恩路並未有所發現，經搜尋才在新華路上發現這隻摸黑離家的大水牛。由於有妨害交通之虞，陳姓警員將水牛驅趕往路旁警戒並在新華里周邊田地尋找水牛主人，經熱心民眾告知後，順利聯絡上陳姓飼主。

陳男到場後確認是自家養了十餘年的水牛，研判是繩索鬆脫後迷路所致，以前從未發生，這是第一次，非常感謝警方協助尋回。