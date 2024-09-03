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頭份市晚間有水牛逛大街 飼主：養了10多年來第一次

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

水牛逛大街！苗栗縣頭份市昨（2日）晚間8點多，有民眾在隆恩路發現一頭水牛亂竄、妨害交通，同時也擔心路人遭到衝撞，旋即報請警方協助；稍晚警方聯絡陳姓飼主到場，確認是繩索鬆脫後迷路所致，陳男稱說「養了10多年來第一次發生這情況」，他一再向警方道謝後將其載回住處。

頭份警分局指出，昨晚8點20分左右，斗坪所警員陳一中據報後立即前往處理，但在隆恩路並未有所發現，經搜尋才在新華路上發現這隻摸黑離家的大水牛。由於有妨害交通之虞，陳姓警員將水牛驅趕往路旁警戒並在新華里周邊田地尋找水牛主人，經熱心民眾告知後，順利聯絡上陳姓飼主。

陳男到場後確認是自家養了十餘年的水牛，研判是繩索鬆脫後迷路所致，以前從未發生，這是第一次，非常感謝警方協助尋回。

頭份警分局長林育旺表示，飼主飼養家畜、動物，應確保家畜、動物與飼養處所的安全，避免動物意外逃脫，造成對交通和公共安全的危險，並呼籲民眾如遇家畜、動物於道路等公共場所遊蕩，務必與其保持安全距離並快速離開，切勿驚擾、觸摸、逗弄，以免發生危險。

這隻大水牛疑繩索鬆脫後迷路亂竄，昨晚間在頭份市新華里一帶逛大街，警方連夜找到飼主將其帶回。圖／警方提供
這隻大水牛疑繩索鬆脫後迷路亂竄，昨晚間在頭份市新華里一帶逛大街，警方連夜找到飼主將其帶回。圖／警方提供

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