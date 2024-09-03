快訊

公公活像個大巨嬰！她心疼婆婆太辛苦 網開眼界：懶鬼、渣鬼上身

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

影／七旬翁被詐90萬…警變工人埋伏抓大一法律系車手

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市退休七旬張姓老翁近日誤信投資詐騙，陸續匯款90萬元才知上當，張翁報警後，以200萬元為誘餌，今年8月底約出車手交付款項，警方喬裝成工人埋伏，捉到涉案的鄔姓車手，經查才知，鄔是中部某私立大學一年級法律系學生，為了賺取每次2000元的酬勞而犯險，已領酬勞6000元，警方依詐欺罪送辦後，鄔遭檢方聲押獲准。

第二警分局立人所接獲近日接獲七旬張姓老翁報案，張翁稱今年6月間誤信網路投資廣告，加入了名為「聯聚國際投資股份有限公司」的客服LINE，陸續按照詐騙集團指示，投入90萬元，後來要兌現獲利時，對方要求再次投入巨額現金，才意識到上當報警。

警方與張翁配合，張翁以200萬元約出歹徒交易後，派出所巡佐林宗仁、警員葉玟興、李岳鴻、張國隆等人喬裝成工地工人在附近埋伏，待鄔姓車手（19歲）現身時抓人。

經查，鄔是中部某私立大學法律系一年級學生，因為缺錢在臉書社群找工作，為了圖謀每次2000元的不法酬勞，淪落成詐騙集團的共犯，已領取歹徒6000元酬勞，全案警詢後依詐欺罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准。

台中市第二警分局立人所警員喬裝工人埋伏，上月底查獲鄔姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局立人所警員喬裝工人埋伏，上月底查獲鄔姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局立人所警員喬裝工人埋伏，上月底查獲鄔姓車手。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局立人所警員喬裝工人埋伏，上月底查獲鄔姓車手。記者陳宏睿／翻攝

詐欺 詐騙集團 車手

延伸閱讀

又是「偉明」！詐團假冒戶政事務所行騙 民眾請小心

楊奇煜深夜爆受害！慘遭詐騙盜刷5個月 戶頭全空了

司法院新任人事提名 國民黨：對大法官崇高地位的羞辱

賴總統提名 張文貞任司法院長、姚立明任副院長

相關新聞

礁溪爆情殺！不滿女友與前夫舊情復燃 醋男揮刀刺情敵殺人未遂

宜蘭礁溪鄉發生情殺案，陳姓女子離婚後與蔡男交往，最近卻又與前夫舊情復燃，導致蔡姓男友醋勁大發，心生不悅，日前竟暗藏刀械埋...

開學才2天！新北小6女童在校墜樓身亡

開學才第2天，新北市三重區某國小昨天上午8時43分驚傳墜樓，1名6年級11歲女童被校內監視器拍到，自行跨出5樓欄杆，墜地...

淡水2房仲與社區主委談判爆發衝突 被刀刺傷破窗逃出管理室

新北市淡水區2名房仲前天與北新路184巷某社區管委會發生糾紛，昨晚與主委相約談判，結果又爆發衝突。主委這方共3人，有人亮...

台中驚傳婦人墜落天橋 掉落馬路送醫搶救不治

台中市西區東興路、大業北路昨晚7點多傳出有人墜落天橋，警消獲報發現陳姓婦人（73歲）當晚獨自外出後走上天橋不久即墜落，警...

桃園龍岡地下道太暗 4個月發生約20起自摔、將增照明

桃園市中壢區康樂路上的龍岡地下道，為民眾往返市區的重要道路，不過當地里長發現地下道跟外面光線相差甚遠，導致民眾眼睛無法適...

準機師替代役英文超流利 美籍女學生迷途10公里神救援

台中市第一分局公益派出所警察替代役男許耀文剛自紐西蘭梅西大學航空機師系畢業，也已考取相關證照是名準機師，上月底協助處理1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。