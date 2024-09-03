影／七旬翁被詐90萬…警變工人埋伏抓大一法律系車手

台中市退休七旬張姓老翁近日誤信投資詐騙，陸續匯款90萬元才知上當，張翁報警後，以200萬元為誘餌，今年8月底約出車手交付款項，警方喬裝成工人埋伏，捉到涉案的鄔姓車手，經查才知，鄔是中部某私立大學一年級法律系學生，為了賺取每次2000元的酬勞而犯險，已領酬勞6000元，警方依詐欺罪送辦後，鄔遭檢方聲押獲准。

第二警分局立人所接獲近日接獲七旬張姓老翁報案，張翁稱今年6月間誤信網路投資廣告，加入了名為「聯聚國際投資股份有限公司」的客服LINE，陸續按照詐騙集團指示，投入90萬元，後來要兌現獲利時，對方要求再次投入巨額現金，才意識到上當報警。

警方與張翁配合，張翁以200萬元約出歹徒交易後，派出所巡佐林宗仁、警員葉玟興、李岳鴻、張國隆等人喬裝成工地工人在附近埋伏，待鄔姓車手（19歲）現身時抓人。