影／七旬翁被詐90萬…警變工人埋伏抓大一法律系車手
台中市退休七旬張姓老翁近日誤信投資詐騙，陸續匯款90萬元才知上當，張翁報警後，以200萬元為誘餌，今年8月底約出車手交付款項，警方喬裝成工人埋伏，捉到涉案的鄔姓車手，經查才知，鄔是中部某私立大學一年級法律系學生，為了賺取每次2000元的酬勞而犯險，已領酬勞6000元，警方依詐欺罪送辦後，鄔遭檢方聲押獲准。
第二警分局立人所接獲近日接獲七旬張姓老翁報案，張翁稱今年6月間誤信網路投資廣告，加入了名為「聯聚國際投資股份有限公司」的客服LINE，陸續按照詐騙集團指示，投入90萬元，後來要兌現獲利時，對方要求再次投入巨額現金，才意識到上當報警。
警方與張翁配合，張翁以200萬元約出歹徒交易後，派出所巡佐林宗仁、警員葉玟興、李岳鴻、張國隆等人喬裝成工地工人在附近埋伏，待鄔姓車手（19歲）現身時抓人。
經查，鄔是中部某私立大學法律系一年級學生，因為缺錢在臉書社群找工作，為了圖謀每次2000元的不法酬勞，淪落成詐騙集團的共犯，已領取歹徒6000元酬勞，全案警詢後依詐欺罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言