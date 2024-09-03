又是「偉明」！詐團假冒戶政事務所行騙 民眾請小心

假冒公署詐騙雖非新型態手法，但近來仍層出不窮，詐騙集團昨天冒用台北市戶政事務所人員向台南市安南區民眾行騙，聲稱有位名叫「楊偉明」男子拿婦人雙證件欲申辦戶籍謄本及印鑑證明，2名六旬婦人接獲電話後，驚覺可疑先後到派出所查詢，才未上當受騙。

台南市警三分局安中派出所員警於昨天下午2點多接獲一名六旬楊姓婦人到所詢問，原來她在家中室內電話接獲自稱台北市戶政事務所人員來電，聲稱有位名叫「楊偉明」男子拿婦人雙證件欲申辦戶籍謄本及印鑑證明，因「戶政人員」確實知悉婦人個資，婦人差點信以為真，所幸機警即至鄰近安中派出所求證，及時避免財產遭詐騙。

無獨有偶，20分鐘後，另一位六旬鄭姓婦人同樣到安中所，告知警方接獲「台北戶政」來電，聲稱名叫「鄭偉明」男子持婦人雙證件欲申辦業務等語。警方趕緊告知此為詐騙集團伎倆。

據了解，兩位婦人遇到的「假冒公署詐騙」雖非新型態手法，仍層出不窮，詐騙集團會利用各種管道取得民眾個人資料，藉由核對姓名、身分證字號、個人帳戶等使被害人落入詐騙陷阱後，謊稱他們個資被冒用，再假冒檢警要求民眾匯款監管財錢行騙。