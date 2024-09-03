新北小學生校內墜樓身亡 教育局：該生表現優異非輔導個案

新北市某國小9月2日開學第二天上午8時許發生校內墜樓意外，一名6年級女學生從校內5樓墜落，當場當場腦漿溢出，送醫搶救後仍宣告不治。新北市教育局表示，該生為六年級學生，平常在學校學習正常，表現優異，與同儕相處無異常，非輔導個案。發生意外原因尚待釐清。教育局已責成校方積極配合警方調查，並提供家屬最大協助及相關諮詢。

新北市教育局表示，校方第一時間立即處理送醫急救並通知家屬，陪同家長處理後續事宜並協助了解事故原因，經調閱監視器後，目前初步排除外力介入，後續將由檢察官相驗死亡原因，同時已完成校安通報。

教育局指出，目前除學校校長及行政教師團隊關心且陪同家長處理後續事宜外，教育局已責成學校啟動悲傷輔導，進行校園生命教育、入班安心輔導及小團體等措施安撫師生情緒。